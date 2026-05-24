Kraj osmosatnog radnog dana u Njemačkoj? Sprema se novi zakon i velike promjene

Njemačka vladajuća koalicija priprema velike promjene na tržištu rada, a središnji dio reforme odnosi se na novi Zakon o radnom vremenu. Plan izaziva snažne reakcije sindikata i radničkih organizacija koje upozoravaju na moguće smanjenje radničkih prava i dodatno opterećenje zaposlenih, dok predstavnici poslodavaca tvrde da nema razloga za paniku. Prema planovima vladajuće koalicije koju čine Unija i SPD, dosadašnji model osmosatnog radnog dana mogao bi biti zamijenjen tjednim obračunom radnog vremena. Umjesto ograničenja broja sati po danu, gledalo bi se ukupno radno opterećenje tijekom cijelog tjedna. U koalicijskom sporazumu navodi se: "Radi konkretnog oblikovanja ovog modela, provest ćemo detaljan dijalog sa socijalnim partnerima".

Pravilo o osmosatnom radnom danu u Njemačkoj postoji još od 1918. godine. Aktualni zakon propisuje: "Dnevno radno vrijeme radnika ne smije prelaziti osam sati". Samo u iznimnim situacijama dopušten je rad do deset sati dnevno, piše Fenix. Predsjednik Udruge njemačkih poslodavaca Rainer Dulger odbacio je kritike i tvrdnje da bi novi zakon mogao dovesti do pretjerano dugih smjena. "Nitko neće biti prisiljen raditi 13 sati dnevno", izjavio je Dulger za mrežu RND. Dodao je kako su strahovi od izrabljivačkih smjena "potpuno neopravdan" te da je cilj reforme stvoriti "modernog zakona o radnom vremenu" koji će omogućiti veću fleksibilnost tvrtkama i zaposlenicima. "Krut i strogo definiran osmosatni radni dan potječe iz ere teleksa i telefona s brojčanikom i jednostavno više ne odgovara današnjem digitalnom i globalnom radnom svijetu".

Dulger smatra i da Njemačka mora povećati ukupan broj odrađenih sati kako bi odgovorila na demografske izazove. "S mentalitetom republike koja radi na pola radnog vremena (skraćeno) nećemo uspjeti svladati demografske izazove koji su pred nama", rekao je. Osim reforme radnog vremena, predsjednik udruge poslodavaca traži i promjene u zakonima koji reguliraju zaštitu od otkaza. Prema njegovu mišljenju, tvrtke bi trebale imati veću slobodu prilagodbe tržišnim okolnostima. "Moramo ponovno promisliti zakonodavstvo o zaštiti od otkaza. Fleksibilnije pravo na otkaz moglo bi pomoći tvrtkama da zapošljavanje brže prilagode novim tržišnim prilikama i šansama".

S druge strane, njemački sindikati upozoravaju da bi planirane reforme mogle ozbiljno ugroziti postojeća prava radnika. Njemački savez sindikata (DGB) smatra da promjene neće poboljšati položaj zaposlenih, nego otvoriti prostor za slabljenje zaštitnih mehanizama. Predsjednica DGB-a Yasmin Fahimi poručila je da mnogi radnici ove prijedloge vide kao "jednostrano opterećenje i ukidanje zaštitnih prava". Oštro se usprotivila reformi Zakona o radnom vremenu izjavivši: "Nipošto ne želimo biti bačeni natrag u vremena u kojima su radnici živjeli prije 1918. godine". Prijedlog novog zakona trebao bi se već u lipnju naći pred zastupnicima, kada se očekuje nastavak žestoke političke rasprave o budućnosti rada u Njemačkoj.