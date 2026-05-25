U Bosni nestao planinar iz Hrvatske: Traje velika potraga, pronađen samo njegov auto

Na planini Visočici u središnjoj Bosni i Hercegovini traje potraga za nestalim planinarom, za kojeg se vjeruje da je hrvatski državljanin. Pripadnici Gorske službe spašavanja (GSS) iz Konjica intenzivno tragaju za muškarcem kojemu se od nedjelje gubi svaki trag na zahtjevnom planinskom području.

Iz GSS-a Prenj objavili su kako se nestali planinar 24. svibnja kretao smjerom od vrha Vito prema vrhu Parić, nakon čega je planirao silazak do bivka „Zoran Šimić“, a potom planinarskom stazom nastaviti prema vozilu marke Peugeot hrvatskih registarskih oznaka PU (Pula).

Spasioci su na društvenim mrežama objavili i fotografiju muškarca s planinarskom opremom te apelirali na sve koji su tijekom nedjelje boravili na području Visočice da se jave ako imaju bilo kakvu informaciju o njegovu kretanju ili su ga možda vidjeli. "S obzirom na to da je jučer na području Visočice boravio velik broj planinara, mole se sve osobe koje imaju bilo kakvu informaciju o kretanju navedene osobe ili su je eventualno vidjele na tom području da se jave GSS-u Prenj ili Policijskoj upravi Konjic. Svaka informacija može biti od velike važnosti", poručili su iz GSS-a.

Potraga je pokrenuta nakon što je policija zaprimila dojavu o nestanku. Visočica se nalazi u središnjem dijelu Bosne i Hercegovine, između planinskih masiva i kanjona Rakitnice te rijeke Neretve, a poznata je po zahtjevnim planinarskim rutama i teško pristupačnom terenu.