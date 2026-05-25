Drama na nebu: Avion s ministrom obrane ostao bez GPS-a, Rusija navodno blokirala signal

Rusija je ponovno optužena za agresivne poteze prema Velikoj Britaniji nakon što je, prema navodima britanskih medija, omela signal vojnog zrakoplova RAF-a u kojem se nalazio britanski ministar obrane John Healey. Incident se dogodio tijekom njegova povratka iz Estonije, gdje je posjetio britanske vojnike raspoređene na istočnom krilu NATO-a.

Prema pisanju britanskog lista The Telegraph, zrakoplov je u trenutku elektroničkog ometanja letio u blizini ruske granice, a tijekom trosatnog leta posadi su bili onemogućeni GPS sustavi. Zbog toga su piloti morali koristiti alternativni navigacijski sustav kako bi sigurno nastavili put prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Uz ministra obrane, u zrakoplovu Dassault Falcon 900LX nalazili su se i novinari te fotografi koji su pratili Healeyjev posjet Estoniji. Putnicima je rečeno kako avion može sigurno nastaviti let unatoč tehničkim problemima, no internetska veza na mobitelima i prijenosnim računalima bila je potpuno nedostupna.

Britanski obrambeni izvor poručio je da se radi o “neodgovornom ruskom uplitanju”, ali i naglasio da je RAF spreman za ovakve vrste aktivnosti. Iako nije potvrđeno je li Healey bio namjerno meta, ruta leta bila je javno vidljiva na internetskim servisima za praćenje zrakoplova, objavio je i The Times. Ovaj incident dolazi samo nekoliko dana nakon novog napetog susreta britanskih i ruskih vojnih zrakoplova iznad Crnog mora. Britansko Ministarstvo obrane priopćilo je da su dva ruska lovca “opasno i višestruko” presrela RAF-ov izviđački avion.

Posebno zabrinjava podatak da se ruski borbeni avion Su-35 približio britanskom zrakoplovu toliko blizu da su se aktivirali njegovi sigurnosni sustavi, uključujući automatsko isključivanje autopilota. Još jedan ruski Su-27 proletio je svega šest metara od nosa britanskog izviđačkog aviona Rivet Joint te izveo više prolazaka ispred njega.

Britansko Ministarstvo obrane navelo je kako je riječ o najopasnijem ruskom potezu prema britanskom avionu ovog tipa još od 2022. godine, kada je ruski zrakoplov ispalio projektil u blizini britanske letjelice iznad Crnog mora. Sličan incident dogodio se i u ožujku prošle godine, kada je RAF-ov avion u kojem se nalazio tadašnji britanski ministar obrane Grant Shapps također ostao bez GPS signala tijekom leta u blizini ruskog teritorija, vraćajući se iz Poljske prema Velikoj Britaniji.