SERGEJ JAKIROVIĆ

Taktički genijalac koji nije tvrdoglav donio je pravo nogometno čudo u Hull

Edi Džindo
25.05.2026.
u 16:00

'Uvijek ocjenjujem trenera po tome kako se momčad osjeća, a kod Sergeja i igrači s klupe dolaze na trening s osmijehom, to je zasluga trenera'

Ne mogu reći dovoljno lijepih riječi o njemu. Način na koji je došao, bez iskustva u Engleskoj, uvijek kažem o njemu - nije tvrdoglav. Ako vidi da ne funkcionira nešto na čemu smo radili, promijenit će nakon 10 minuta, ima tu prilagodljivost. Nekad treneri znaju biti tvrdoglavi, a on nije takav. Uvijek ocjenjujem trenera po tome kako se momčad osjeća. Ne igrači koji igraju svaki tjedan jer oni su uvijek zadovoljni, nego i momci koji sjede na klupi, a njih svaki dan vidiš kako dolaze s osmijehom, a to je zasluga trenera.

Prvi put u 16 godina

Ovo je o Sergeju Jakiroviću u subotu rekao Oli McBurnie, škotski napadač koji je u petoj minuti sudačke nadoknade drugog poluvremena pogotkom protiv Middlesbrougha u finalu doigravanja poslao Hull City u prvi rang, u englesku Premier ligu. Jakirović je napravio zaista jedan od najvećih trenerskih poduhvata u recentnom razdoblju u engleskom klupskom nogometu. Ekipu koja je više bila smatrana čak i kandidatom za treću ligu doveo je u prvu ligu, i to uz zabranu transfera! I da, svi vi koji ste pomno pratili Jakirovićevu i Hullovu sezonu sve ste ove detalje čuli mali milijun puta, ali uvijek ih vrijedi ponoviti jer opisuju zašto je priča toliko impresivna.

Impresivan je i podatak da je ovo prvi put nakon čak 16 godina da je pobjednik doigravanja za ulazak u Premier ligu bila šestoplasirana momčad s ljestvice Championshipa, najslabije plasirana koja dobiva mjesto u doigravanju (u doigravanje za Premier ligu idu momčadi od trećeg do šestog mjesta ljestvice). Posljednja momčad koja je to ostvarila bio je Blackpool u sezoni 2009./2010., a sada je Hull to ponovio, ostvarivši svoj povratak u najviši rang prvi put nakon 2017. godine.

Ništa od onoga "na papiru" nije išlo u prilog Hullu. U početku sezone, prije nego što odrade svoja ažuriranja zbog forme, Transfermarkt je procjenjivao Hull kao 21. momčad lige po vrijednosti kadra, a čak ni sada nakon tih ažuriranja nisu u vrhu, već su na 12. mjestu lige s vrijednosti od 80 milijuna eura. Za usporedbu, pet klubova ima kadrove vrjednije od 130 milijuna eura.

Nadalje, puno se prašine nakon ovog podviga Hulla u analitičarskom svijetu pokrenulo oko metrike xG, odnosno očekivanih golova. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, ali i najkontroverznijih metrika u modernom nogometu, koja po mjerenju kvalitete prilika i udaraca zaključuje koji su očekivani golovi koje je momčad stvarala ili dozvoljavala tijekom utakmice. Po toj metrici, Hull City bi ove sezone trebao ispasti iz druge u treću englesku ligu, a na kraju su ušli iz druge u prvu i tako još jednom potvrdili onaj famozni izraz da je statistika kao bikini. Dobar dio zasluga za to uzima i hrvatski reprezentativni vratar te prvi čuvar mreže Hulla, Ivor Pandur, koji je imao velik broj impresivnih izvedbi ove sezone, što mu je na kraju krajeva i otvorilo vrata Svjetskog prvenstva.

Puno igrača je plakalo

Prošlu sezonu, prije Jakirovićevog dolaska, Hull je završio na 21. od 24 mjesta u Championshipu. Zaista nitko nije ovo predviđao u Engleskoj.

- Puno igrača je plakalo. Naravno, od sreće. Mislim da još uvijek nismo svjesni što smo postigli, ni u ovom finalu ni cijele sezone. Ovo je nevjerojatno putovanje. Toliko puno problema. Sve što smo postigli je nevjerojatno. Jako sam ponosan na svaku osobu u klubu - rekao je Sergej Jakirović nakon povijesne pobjede vrijedne čak 250 milijuna funti.

Ono što je najveća snaga Hulla ove sezone, ističu u Engleskoj, je činjenica da Jakirović sa svojom momčadi može igrati u puno različitih stilova, pristupa igri i taktičkih varijanti, te to mijenjati i čak tijekom utakmica. Suparnici su imali jako veliki problem s identificiranjem obrazaca i stilova u igri jer ih je Hull s Jakirovićem imao toliko puno.

- Mislim da nitko nije očekivao promjenu od prošle do ove sezone. I mislim da je glavni razlog te promjene Sergej Jakirović. Mislim da su glavni razlog taktičke promjene koje je uveo u momčad. Prije smo bili samo defenzivna momčad, a sad smo kaotična momčad koja može puno toga - rekao je Will Young, voditelj podcasta 'To Hull and Back' koji se bavi praćenju zbivanja u klubu.

I tako taktički genijalac koji je odrastao u Metkoviću u kolovozu može očekivati svoj trenerski debi u Premier ligi, i neupitno svoju trenersku karijeru dignuti u neke dosad nezamislive visine. Apsolutno zasluženo.
