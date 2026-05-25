Kamuflaža vlastite bezidejnosti ili kako je Plenković postao jedini krivac za sve

Hrvatska politička scena pati od kroničnog nedostatka supstancije, vizije i elementarne ekonomske pismenosti. Najnoviji igrokaz koji režiraju SDP i sekta Možemo, pod populističkim sloganom "Stopama Plenkovićeve inflacije", još je jedan dokaz te teze. Krenuli su u zajedničku kampanju, obići će više od dvadeset gradova i općina, od Markova trga preko Splita, Zadra i Šibenika pa sve do Varaždina, Zaboka i Vukovara. Cilj? Razgovarati s građanima o tome kako im je premijer osobno ispraznio novčanike u proteklih pet godina. Lijepo zamišljeno za prikupljanje jeftinih političkih bodova. Ali ogulimo li s te priče sloj patetične demagogije, ostaje gola činjenica da oporba nema pojma kako ponuditi suvislu alternativu, pa im Andrej Plenković služi kao univerzalno strašilo, dežurni krivac i savršena kamuflaža za vlastitu nesposobnost i bezidejnost.