Onkolozi mole da ovo ne stavljate u frižider ili mikrovalnu: 'Utječe na vaše hormone više nego što mislite'

Spremanje ostataka ručka ili večere u plastične posude mnogima je svakodnevna rutina. Praktične su, lagane i često već pri ruci, no onkolozi dr. Suneel Kamath iz Cleveland Clinica, dr. Tingting Tan iz City of Hopea i dr. Adeel Khan upozoravaju da upravo ta navika može povećati izloženost kemikalijama iz plastike, osobito ako se hrana u tim posudama zagrijava ili u njih stavlja dok je još vruća, piše Parade.

Dr. Kamath ističe kako se rak najčešće ne razvija zbog jednog čimbenika, nego zbog kombinacije genetike, prehrane, okoliša, životnih navika i dugotrajne izloženosti različitim kemikalijama. Slično upozorava i dr. Tan, koja rizik od raka, izvan nasljednih čimbenika, promatra kao rezultat malih, ponavljanih izloženosti tijekom godina, a ne kao posljedicu jedne pogreške.

Najveći problem s plastičnim posudama je mogućnost otpuštanja kemikalija u hranu. Plastika se s vremenom troši, osobito ako se često pere, grebe, zagrijava ili koristi za spremanje masne i kisele hrane. Stare, izgrebane, zamućene ili deformirane posude mogu lakše otpuštati tvari poput BPA, ftalata, stirena, ali i sitne čestice mikroplastike.

Dr. Khan objašnjava da je BPA poznat kao hormonski disruptor, odnosno tvar koja u organizmu može djelovati slično estrogenu. Iako su mnogi proizvođači izbacili BPA iz ambalaže, upozorava da ni oznake poput “BPA-free” ne znače nužno da je proizvod potpuno bez rizika, jer zamjenske kemikalije nisu uvijek dovoljno istražene.

Posebno se ne preporučuje zagrijavanje hrane u plastičnim posudama. Dr. Kamath pojašnjava da oznaka “sigurno za mikrovalnu” uglavnom znači da se posuda neće rastopiti ili deformirati, ali ne jamči da se iz plastike pri zagrijavanju neće otpuštati kemikalije. Zato savjetuje da se hrana prije podgrijavanja prebaci u staklenu ili keramičku posudu.

Sličan problem nastaje i kada se vrlo vruća hrana, poput juhe, tjestenine ili variva, odmah nakon kuhanja stavi u plastičnu posudu. Toplina može ubrzati razgradnju plastike i povećati mogućnost prijenosa kemikalija u hranu. Sigurnija opcija je pričekati da se jelo ohladi ili ga odmah spremiti u staklenu posudu. Onkolozi ističu da nema razloga za paniku ako ste dosad redovito koristili plastiku za ostatke hrane. Dr. Tan naglašava da prevencija nije stvar žaljenja zbog prošlih navika, nego promjena koje se mogu uvesti od danas.

Kao sigurnija alternativa preporučuju se staklene i keramičke posude, dok je nehrđajući čelik dobra opcija za hladno spremanje hrane. Kod staklenih posuda treba paziti i na poklopce, koji su često plastični ili silikonski, pa hrana ne bi trebala biti u izravnom dodiru s njima. Dr. Kamath zaključuje da nije potrebno odjednom izbaciti svu plastiku iz kuhinje. No dvije jednostavne promjene mogu znatno smanjiti izloženost: ne podgrijavati hranu u plastičnim posudama i zamijeniti stare, izgrebane ili deformirane posude staklenima.