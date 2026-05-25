FOTO Tko se sve pojavio na okupljanju vatrenih? Jedan igrač stigao u 'zvijeri' na kotačima koja vrijedi pravo bogatstvo

Izborniku Zlatku Daliću danas su se na raspolaganje stavila sedmorica reprezentativaca koji su s klupskim obavezama završili prošlog vikenda. To su Martin Erlić, Dominik Kotarski, Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Luka Vušković, Kristijan Jakić i Igor Matanović.
Njima će se pridružiti i dvojica igrača iz HNL-a, Dominik Livaković i Toni Fruk, kada završe s obvezama na gala-večeri povodom dodjele HNL nagrada za prošlu sezonu. Ostali reprezentativci su dobili slobodno do petka.
Reprezentacija će se kasnije danas autobusom uputiti u Rijeku gdje će boraviti do šestog lipnja. Vatreni će u pripremnom periodu odigrati i dvije prijateljske utakmice - protiv Belgije drugog lipnja i Slovenije sedmog lipnja.