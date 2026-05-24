Hrvatski predstavnici osvojili 28 medalja na EP-u u kuglanju za slijepe i slabovidne

Najuspješniji u hrvatskim redovima bili su Stjepan Đunđek i Darko Sarapa osvojivši svaki po četiri zlata i srebro, dok je u ženskoj konkurenciji sjajna bila Ruža Markešić sa četiri zlata i broncom. U ekipnoj konkurenciji slavile su obje hrvatske reprezentacije u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Hrvatska muška ekipa (Stjepan Đunđek 553, Denis Velimirović 590, Darko Sarapa 738+22, Ivica Ferenčić 754+23, Vedran Dumenčić 820 (novi ER u B3), Villiam Jelušić 760) je pobijedila s novim europskim rekordom 4.265 nadmašivši prethodni rekord koji je također držala Hrvatska za 101 čunj. Odličnu igru i odličan nastup u B3 kategoriji imao je Vedran Dumenčić koji je srušio novi ER u ovoj kategoriji sa 820 čunjeva, pet više od Slovaka Koprde s EP-a 2024. Drugo mjesto osvojila je ekipa Rumunjske (4.076), a treće Slovenija (4.051).

Kod djevojaka Hrvatska je pobijedila sa 2.014 čunjeva (Iva Šola 491, Nermina Mehulić 755, Ruža Markešić 768) ispred Slovačke (1.905) i Poljske (1.896). U pojedinačnoj konkurenciji hrvatske kuglačice su osvojile četiri zlata uz tri nova europska rekorda. Odlična je bila Željka Peška koja je u B2 zasluženo osvojila zlato u singlu (750) i u kombinaciji (1.484) uz nove europske rekorde. Braniteljica zlata s posljednjeg EP-a, Nermina Mehulić je zauzela četvrta mjesta u singlu i kombinaciji. Dva zlata je osvojila i Ruža Markešić u B3. U kombinaciji je srušila ukupno 1.538 čunjeva što novi europski rekord, dok je u singlu pobijedila sa 770 čunjeva, dva manje od njezinnog europskog rekorda iz 2025.

U muškoj konkurenciji Đunđek je u B1 pobijedio u singlu, dok je u kombinaciji bio drugi, a Velimirović je osvojio dvije bronce. Sarapa je u B2 slavio u singlu ispred Ferenčića, dok je u kombinaciji redoslijed bio obrnut. Pobijedio je Ferenčića, a Sarapa je bio drugi. U kategoriji B3 u singlu su hrvatski predstavnici osvojili sve tri medalje - pobijedio je Jelušić, ispred Dumenčića i Božića, dok je u kombinaciji Dumenčić bio "zlatni", a Jelušić srebrni.

Sjajne rezultate naši su kuglači ostvarili i u disciplini sprint osvojivši pet medalja pri čemu četiri zlatne. U B1 je pobijedio Stjepan Đunđek, u B2 Darko Sarapa, a u B3 Duško Božić, a kod žena je Ruža Markešić bila "zlatna" u B3. Đunđek je u B1 kategoriji bio osmi u kvalifikacijama, da bi u četvrtfinalu pobijedio prvoplasiranog iz kvalifikacija, kolegu iz reprezentacije Denisa Velimiroivća, potom je u polufinalu pobijedio Srbina Atilu Szilaka, a u fonalu Mađara Puskasa.

U B2 pobijedio je Darko Sarapa koji je sve mečeve od četvrtfinala dobio kroz "Sudden Victory", odnosno u dodatnim hicima nakon što bi u setovima bilo 1-1. U četvrtfinalu je bio bolji od Trnke iz Slovačke, u polufinalu od Rumunja Vasilea, a u finalu od Slovenca Žagara.

U B3 kategoriji najbolji je bio Duško Božić koji je u četvrtfinalu bio bolji od kolege iz reprezentacije Dumenčića. Zatim je slavio protiv Rumunja Ordoga, dok je u finalu stigao do zlatne medalje zahvaljujući pobjedi u Sudden Victory (tri dodatne kugle) jer je nakon dva odigrana seta protiv Slovenca Žalara rezultat bio 1-1. Božić u razigravanju u tri dodatna hica bio bolji 24-21. Zlato je osvojila i Ruža Markešić u B3 kategoriji. Markešić je u kvalifikacijama bila druga, u četvrtfinalu je bila bolja od Slovenke Orban, a zatim je slavila protiv Poljakinja Majewske i Woszuk. U B2 kategoriji kod kuglačica broncu je osvojila Nermina Mehulić, ona je u borbi za treće mjesto bila bolja od kolegice iz reprezentacije Željke Peške.

Hrvatski predstavnici dominirali su i u mješovitim parovima (mix tandem) osvojivši još četiri medalje - dva zlata, srebro i broncu. Iva Šola i Stjepan Đunđek su slavili u MTB1, a Darko Sarapa i Željka Peška u MTB2. Sarapa i Peška su u finalu bili bolji od sunarodnjaka Nermine Mehulić i Ivice Ferenčića koji su osvojili srebro. U MTB3 Ruža Markešić i Vedran Dumenčić su bili treći.