Kosta Kostanjević se odlučio na priznanje krivnje i nagodbu. Osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Oduzima mu se 450.000 eura

Kosta Kostanjević, nekadašnja čelna osoba Udruge za upravljanje sportskim objektima (USO), koji je bio uhićen u travnju 2025., a optužen prosincu 2025. u sklopu afere Hipodrom, promijenio je stav. Iako je od travnja lani nijekao krivnju, na koncu je ipak odlučio priznati to za što ga USKOK tereti. Te se s njima nagoditi. Poprilično je to iznenađenje, a sklapanje nagodbe je malo bilo prolongirano jer je u ponedjeljak ujutro Županijski sud u Zagrebu primio dojavu o bombi. Zbog te, srećom lažne dojave, rasprave su bile prekinute dok sud nije protueksplozijski pregledan, a sjednica optužnog vijeća na kojoj je Kostanjević trebao priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om je prolongirana s 9.30 na 14. 30.

On je na sud došao u pratnji svoje odvjetnice Željke Pokupec, a sa suda je izašao kao osoba koja je osuđena na kaznu zatvora od dvije godine i pet mjeseci zatvora. Izrečena mu je i sporedna novčana kazna od 40.000 eura. A oduzima mu se i protupravno stečena imovinska korist od 450.000 eura

Ova presuda podosta je neugodna za Tomislava Tomaševića, zagrebačkog gradonačelnika, koji, stekao se dojam, nije vjerovao u optužbe USKOK-a, zbog čega je bio izložen političkim napadima. Pogotovo onih iz HDZ-a, iz kojeg su ga optuživali da brani korupciju. I da Grad Zagreb nije prije podizanja optužnice postavio imovinsko-pravni zahtjev. Iako se imovinsko-pravni zahtjev može postaviti tijekom cijelog sudskog postupka pa je tako tek nedavno Grad Rijeka postavio imovinsko-pravni zahtjev u slučaju Sortirnica. U kojem su prije početka suđenja, neki okrivljenici umrli, neki se nagodili s tužiteljstvom, a onima koji se nisu nagodili, suđenje je počelo nedavno i nakon nekoliko rasprava Grad Rijeka se u taj postupak uključio kao oštećenik. Uglavnom, USO je imovinsko-pravni zahtjev postavio 18. svibnja 2026., traže povrat 450.000 eura od Kostanjevića, dok ostatak, 1,3 potražuju od tvrtke Eurolex Zaštita.

Njima je od tog iznosa 550.000 i prije nagodbe s USKOK-om bilo blokirano, a ostalo moraju u određenom roku uplatiti u proračun. USO Eurolexov dio novca može od države potraživati u parničnom postupku. Iz Grada Zagreba je pojašnjeno da imovinsko-pravni zahtjev nisu postavili ranije jer optužnica nije bila pravomoćna. Nije ni sada jer se većina optuženika nagodila, a jedini koji će sjesti na optuženičku klupu je Goran Đulić, predsjednik Upravnog vijeća USO-a koji se percipira kao blizak Tomaševiću i Možemo. Njegov odvjetnik Tomislav Žulj kaže da Đulić ne razmišlja o nagodbi, što znači da prvo optužnica u odnosu na njega treba postati pravomoćna, a onda će početi sudski postupak.

Iz Grada Zagreba poručili su da Kostanjevićevu nagodbu ne mogu komentirati jer službenih informacija o njoj nemaju. No naveli su da je Tomašević javno osudio izvlačenje novca iz USO-a te "podržao da svi oni za koje se utvrdi odgovornost za krađu gradskog novca i kazneno odgovaraju". Podsjetili su i da je gradonačelnik ranije najavio "da će USO iskoristiti sva pravna sredstva kako bi svi odgovorni za krađu sav novac vratili Gradu Zagrebu".

Prije Kostanjevića, krivnju su priznali Domagoj i Slavko Galić te Jagoda Bončina Franjković, koja je na čelu USO-a naslijedila Kostanjevića, nakon što je on lani u travnju uhićen. Bončina Franjković je nakon priznanja krivnje osuđena na uvjetnu kaznu od osam mjeseci zatvora uz rok kušnje od dvije godine. Krivnju je priznala i tvrtka Eurolex Zaštita, preko koje je iz USO-a, prema optužnici, iz USO-a izvučeno 1,8 milijuna eura. Kao pravna osoba oni su kažnjeni novčanom kaznom od 25.000 eura te im se oduzima protupravno stečena imovinska korist od nešto malo više od 1,3 milijuna eura. Krivnju su priznali i Domagoj i Slavko Galić. Prvi je osuđen na dvije godine zatvora, drugi na godinu i četiri mjeseca zatvora. Izrečene su im i sporedne novčane kazne od ukupno 80.000 eura.

Afera Hipodrom je lani uzdrmala političku scenu jer je to prva afera koja se povezuje s ljudima koji su ili bliski Možemo ili ih je Možemo imenovao na funkcije koje su obnašali. Prema USKOK-u, Eurolex je u aferi Hipodrom imao nepripadnu imovinsku korist od malo više od 1, 3 milijuna eura, a Kostanjević od 450.000 eura. USKOK je Kostanjevića i Galiće teretio za zloporabe položaja i ovlasti i krivotvorenje službene isprave u sklopu zločinačkog udruženja, dok se Đulića i Bončinu Franjković teretilo za pokušaj trgovanja utjecajem i pokušaj zloporabe ovlasti, koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta nakon Kostanjevićeva izlaska iz Remetinca, pri čemu mu je, prema tvrdnjama USKOK-a, Đulić pokušao pogodovati.

Prema optužnici, USKOK je Kostanjevića i Galiće teretio da su od studenog 2023. do studenog 2024. iz Hipodroma izvukli oko 1,8 milijuna eura. Priča se vrtjela oko angažmana zaštitara na Hipodromu, a taj posao je Eurolex dobio preko javne nabave, nakon čega je USO sklopio okvirni sporazum s Eurolexom o zaštiti objekata kojima upravlja USO. Prema okvirnom sporazumu bilo je predviđeno, tvrdio je USKOK, da Eurolex pruža usluge zaštite Hipodromu, a zaštitari su trebali to obaviti tijekom 35.240 radnih sati tijekom dvije godine. No po tvrdnjama USKOK-a, Galićeva tvrtka je USO-u ispostavljala račune i za poslove zaštite Hipodroma, koji su uključivali i deložaciju, koja nije bila predmet javne nabave.

U isporučenim računima bili su obračunati i sati koje zaštitari nisu odradili, a prema USKOK-u, isporuka takvih računa je obavljana sukladno dogovoru Kostanjeviča i Galića. Uglavnom, od 22. studenog 2023. do 31. kolovoza 2024. USO-u su ispostavljeni računi u ukupnom iznosu od 1,8 milijuna eura, u kojima je, navodi USKOK, neistinito bilo navedeno da je za deložaciju utrošeno ukupno 242.436 radnih sati. USKOK tvrdi da su Galići sastavljali neistinitu evidenciju radnih sati, kako bi to odgovaralo računima koji su izdani USO-u. Kostanjević se tereti da je naložio da se ti računi plate iako je znao da za deložaciju nije provedena javna nabava te iako je znao da broj radnih sati na računima ne odgovara stvarno realiziranom broju sati.

Osim toga, USKOK tvrdi da računima čije je plaćanje Kostanjević nalagao nije priložena ni evidencija zaštitara kao dokaz o obavljenoj usluzi. Krimen mu je, prema USKOK-u, i što nije osigurao da USO provede nadzor ni kontrolu obavljenih zaštitarskih usluga. USKOK tvrdi i da je, nakon što je Eurolexu USO platio 1,8 milijuna eura, jedan od Galića dio tog novca podigao u gotovini te da je Kostanjeviću predano 450.000 eura.

Kostanjević je nakon uhićenja dao ostavku, nakon čega je na čelo USO-a došla Jagoda Bončina Franjković, koju USKOK tereti da je s Đulićem prilikom sistematizacije posla degradirala dvoje djelatnika, koji su uz to bilo svjedoci protiv Kostanjevića tijekom istrage. USKOK tvrdi da su trebali biti raspoređeni na gora radna mjesta s nižim koeficijentom, a oni su te ugovore odbili potpisati. Osim toga USKOK tvrdi da je Kostanjević po nalogu Đulića nakon izlaska iz Remetinca trebao biti postavljen kao rukovoditelj jednog sektora, dok je osoba koja je do tada obavlja taj posao trebala otići na niže radno mjesto. No to se nije dogodilo jer je USKOK zatražio da mu Bončina Franjković dostavi dokumentaciju o radnopravnom statusu Kostanjevića.

Izjavu je dao i odvjetnik Gorana Đulića, Tomislav Žulj. "Moja stranka neće priznati krivnju, ne idemo na nikakvu nagodbu s USKOK-om. Čekamo potvrđivanje ili nepotvrđivanje optužnice, ovaj postupak se na nas ne odnosi. Sporazumi se kao takvi ne smiju koristiti kao dokaz na sudu, a i sam sporazum ne inkriminira moju stranku. Tražili smo izdvajanje dokaza, također, po novom zakonu, nemamo pravo žalbe, izdvojili se oni ili ne", rekao je.