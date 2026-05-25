Zanosna voditeljica za kojom svi luduju posjetila Hrvatsku pa ostala bez teksta, evo i zašto

Iznimno popularna voditeljica Eva Murati, jedna je od najpoznatijih sportskih novinarki na svijetu, a gostovala je u Hrvatskoj na Sunset Sports Festivalu, koji se održavao u Zadru. Na njemu su prisustvoala brojna poznata lica iz sportskog svijeta. Između ostalih, i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin. Murati je posjetila Istru te podijelila dojmove i priznala da je oduševljena.

- Putovanje Hrvatskom, od prekrasnih vizura Rovinja, preko romantičnog šarma Opatije i njezine kultne Djevojke s galebom... pa sve do Pule! Jeste li znali da Hrvatska ima svoj vlastiti rimski Kolosej? Ja nisam, iskreno, ostala sam bez teksta! Ova zemlja uistinu djeluje kao jedna duga filmska scena - objavila je 31-godišnja Albanka.

Inače, Murati je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa posvećenog europskom nogometu odnosno Ligi prvaka. Tečno govori više jezika, a uz televizijsku karijeru bavi se poslom manekenstva. Stekla je velik broj pratitelja na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 1,4 milijuna ljudi.