Hrvatski Team Renato briljirao u Mađarskoj: bez ijednog kaznenog boda do vrhunskih plasmana

Prvi dan nacionalnog preponskog turnira u mađarskom Kaposváru obilježili su iznimni rezultati hrvatskog Team Renata, koji je još jednom pokazao kvalitetu, kontinuitet i ozbiljnost rada na međunarodnoj sceni.

Predstavnici tima Renato Levanić, Matea Kocsis i Katarina Rudan ostvarili su impresivan učinak – šest nastupa i šest čistih rundi, bez ijednog kaznenog boda, uz nekoliko zapaženih plasmana.

Posebno se istaknula Katarina Rudan s grlom Lana de Schwinn, koja je na parkuru visine 90 cm osvojila odlično treće mjesto, dok je na visini 100 cm također odjahala sigurnu i čistu rundu bez kaznenih bodova, potvrdivši stabilnu formu i odličnu pripremljenost para.

Sjajan nastup ostvarila je i Matea Kocsis s grlom Toulonia 3, osvojivši drugo mjesto na visini 100 cm, dok je u utakmici na 110 cm, u brzinskoj konkurenciji, ponovno stigla do odličnog drugog mjesta. Ovaj rezultat ima dodatnu težinu s obzirom na to da je riječ o konju koji je nakon razdoblja remonta i ponovne izgradnje forme uspješno vraćen u natjecateljski ritam, što ovaj uspjeh čini još značajnijim.

Iskusni trener i jahač Renato Levanić također je pokazao vrhunsku formu. S grlom Colina odjahao je utakmicu na 120 cm bez kaznenih bodova, uz plasman među najbolje, dok je vrhunac dana stigao u najzahtjevnijoj utakmici programa – 130 cm. Na grlu Cornet van Sissi RT Z, Levanić je ponovno odjahao besprijekornu rundu i osvojio izvrsno treće mjesto, potvrdivši kvalitetu i konkurentnost i na najvišoj razini tog današnjeg programa.

Team Renato u Kaposváru nastupa i s članicom Nušom Toni Kovač, čiji se nastupi očekuju tijekom preostala dva dana natjecanja, pa tim s velikim optimizmom ulazi u nastavak turnira.

Dok jedan dio ekipe uspješno predstavlja Hrvatsku u Mađarskoj, ostatak Team Renato intenzivno radi kod kuće na pripremi konja i jahača za nadolazeći Svjetski kup u Zagrebu, koji će se održati u sklopu lipanjskog turnira. Među članovima koji se pripremaju za nadolazeće izazove su Mia Ivančić, Kaja Marin, Vanja Horvat i Bepo Medić.

Ovakav početak turnira još je jedna potvrda da Team Renato kontinuirano podiže standarde hrvatskog konjičkog sporta te uspješno gradi konkurentne sportske parove i na međunarodnoj sceni.