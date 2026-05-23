Nije ozljeda ni trudnoća: poznat pravi razlog pauze Sandre Elkasević

Mladen Katalinić, sportski direktor Hrvatski atletski savez, dobro je upoznat s odlukom Sandra Elkasević da propusti cijelu ovu sezonu i maksimalno se posveti pripremama za ono što slijedi u 2027. godini. Nakon gotovo dva desetljeća neprekidnih natjecanja na najvišoj razini, hrvatska kraljica diska odlučila je stati, odmoriti tijelo i pokušati još jednom dosegnuti svjetski vrh.

- Dugo sam razgovarao sa Sandrom i njezinim trenerom i suprugom, Edisom Elkasevićem. Zajednički smo zaključili da je došlo vrijeme da se tijelo odmori i oporavi od jednog ludog ritma u kojem je Sandra praktički od 2006. godine, kada je kao juniorka zakoračila na veliku scenu. Dvadeset godina vrhunskog sporta ostavlja posljedice i ovakav potez bio je logičan - istaknuo je Katalinić.

Posljednjih dana pojavile su se razne špekulacije o razlozima njezina izbivanja, no u Hrvatskom atletskom savezu jasno poručuju da nema mjesta senzacionalizmu.

- Ne radi se ni o kakvoj ozbiljnoj ozljedi, a još manje o trudnoći, kako su neki odmah počeli nagađati. Sandri je jednostavno potreban predah. To je jedina istina. Naravno da neće prestati trenirati. Daleko od toga. Ona će i dalje svakodnevno raditi, održavati formu i pripremati se, ali ove godine neće biti natjecateljskog stresa. Ovo će biti sezona posvećena isključivo treningu i oporavku.

Na pitanje postoji li mogućnost da se ipak pojavi barem na Memorijalu Borisa Hanžekovića, njezinom omiljenom mitingu, Katalinić je bio vrlo jasan.

- U ovom trenutku ništa od toga.

Hrvatska atletika tako će ostati bez svoje najveće uzdanice na predstojećem Europskom prvenstvu. Sandra Elkasević dominira europskim bacanjem diska još od Europskog prvenstva u Barceloni 2010, gdje je osvojila svoj prvi europski naslov. Od tada pa do danas čak je sedam puta bila europska prvakinja i punih 16 godina ostala neporažena na europskoj smotri, što je jedan od najvećih nizova dominacije u povijesti hrvatskog sporta. No Sandra i njezin tim očito razmišljaju dugoročno. Procjena je da je važnije potpuno spremna dočekati Svjetsko prvenstvo u atletici 2027 nego riskirati još jednu iscrpljujuću sezonu. Njezini ciljevi pritom ostaju isti – borba za medalje na najvećim natjecanjima. Prije svega na Svjetskom prvenstvu 2027., ali i na Ljetnim olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028, gdje želi još jednom napasti olimpijsko odličje.

A tu priča, čini se, ne završava. Sandra ozbiljno razmišlja i o nastupu na Ljetnim olimpijskim igrama u Brisbaneu 2032. Tada će imati 42 godine, no u disciplini poput bacanja diska iskustvo i tehnika često mogu nadoknaditi godine. Dovoljno je pogledati primjer Mélina Robert-Michon, koja i u 48. godini baca disk više od 65 metara i dalje konkurira najboljima na svijetu.

- Istina je da bez Sandre ove godine ostajemo bez najsigurnije medalje na Europskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je godinama bila naše najveće jamstvo uspjeha. Ali hrvatska atletika ima kvalitetu i širinu. U Birmingham putuje velik broj naših atletičara i atletičarki i uvjeren sam da netko može ugodno iznenaditi i vratiti se s medaljom - zaključio je Katalinić

Sandra je isključila mobitel znajući da će biti navala s pitanjima. Možda je vrijeme da se nakratko odmori i od medija...