Mini vatreni se ispromašivali pa započeli Europsko prvenstvo porazom

Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su Europsko prvenstvo u Estoniji porazom, vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susretu prvog kola skupine A.

Vrlo brzo se momčad koju vodi izbornik Marijan Budimir našla u problemima jer su mladi belgijski igrači nakon samo trinaest minuta vodili s 2-0. U devetoj minuti je prvo Onia Seke pogodio okvir vrata, a na odbijenoj je lopti najbrži i najspretniji bio Driessen te je doveo svoju momčad u vodstvo. U 13. minuti Moorthamer je iz blizine pogodio za 2-0.

U ostatku utakmice dosta je bolja bila Hrvatska U17 koja je u prvom dijelu propustila jednu veliku priliku, u 42. minuti je Benkotić loše pucao glavom iz povoljne situacije.

U nastavku dvoboja Hrvatska U17 je bila još dominantnija. Nizala je prilike, suparnik je bio na konopcima, ali izdržali su belgijski igrači sve nalete bez primljenog pogotka i upisali startnu pobjedu. Najveću je šansu propustio Miličić u 63. minuti kada je umjesto sigurnog pogotka prebacio belgijska vrata.

U drugom kolu mladi će hrvatski nogometaši igrati protiv domaćina Estonije 28. svibnja, dok će u posljednjem kolu skupine A igrati protiv Španjolske 31. svibnja.