ŠTETA

Mini vatreni se ispromašivali pa započeli Europsko prvenstvo porazom

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva)
Milan Sabic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.05.2026.
u 15:29

U nastavku dvoboja Hrvatska U17 je bila još dominantnija. Nizala je prilike, suparnik je bio na konopcima, ali izdržali su belgijski igrači sve nalete bez primljenog pogotka

Hrvatski nogometaši do 17 godina otvorili su Europsko prvenstvo u Estoniji porazom, vršnjaci iz Belgije su pobijedili s 2-0 u susretu prvog kola skupine A.

Vrlo brzo se momčad koju vodi izbornik Marijan Budimir našla u problemima jer su mladi belgijski igrači nakon samo trinaest minuta vodili s 2-0. U devetoj minuti je prvo Onia Seke pogodio okvir vrata, a na odbijenoj je lopti najbrži i najspretniji bio Driessen te je doveo svoju momčad u vodstvo. U 13. minuti Moorthamer je iz blizine pogodio za 2-0.

U ostatku utakmice dosta je bolja bila Hrvatska U17 koja je u prvom dijelu propustila jednu veliku priliku, u 42. minuti je Benkotić loše pucao glavom iz povoljne situacije.

U nastavku dvoboja Hrvatska U17 je bila još dominantnija. Nizala je prilike, suparnik je bio na konopcima, ali izdržali su belgijski igrači sve nalete bez primljenog pogotka i upisali startnu pobjedu. Najveću je šansu propustio Miličić u 63. minuti kada je umjesto sigurnog pogotka prebacio belgijska vrata.

U drugom kolu mladi će hrvatski nogometaši igrati protiv domaćina Estonije 28. svibnja, dok će u posljednjem kolu skupine A igrati protiv Španjolske 31. svibnja.
