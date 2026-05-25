Hrvat otkrio zemlju iz snova; kupio stan i svaki mjesec mu ostaje novac sa strane: 'Virovitica je za ovo Monte Carlo'

Jedan je korisnik na Redditu podijelio svoje čuđenje ponudom za stan u Tokiju, potaknuvši lavinu komentara i otvorivši staru ranu mnogih Hrvata - stambeno pitanje. Uz fotografiju na kojoj drži ključeve novog stana, objavio je nevjerojatne uvjete: cijena od 1.800 dolara po kvadratnom metru uz kamatnu stopu od samo 1,1 posto. "Ljudi moji, je li ovo moguće?", zapitao se, uspoređujući podatke o gustoći naseljenosti i BDP-u između Japana i Hrvatske. Zaključio je: "Kakav Tokio, Virovitica za tebe Monte Carlo. Mi smo stvarno reterdiran narod, najviše volimo kad nas čereče."

Objava je brzo postala viralna, a Hrvati su u komentarima ponudili različita objašnjenja i podijelili vlastite frustracije. Najpopularniji komentar pogodio je u srž problema: "Djelomično ti je ovdje i razlog što se kuća/stan u Japanu promatra kao depreciating asset (imovina koja gubi na vrijednosti), a ne kao kod nas sveti gral ulaganja." Mnogi su se složili, ističući kako se u Japanu nekretnine tretiraju slično kao automobili - gube vrijednost korištenjem i starenjem, dok je u Hrvatskoj mentalitet takav da se očekuje isključivo rast cijena. "Japanci su skužili da kad broj ljudi u državi pada, nekim čudom padaju i cijene nekretnina, mi još do toga nismo došli", nadovezao se drugi korisnik.

Rasprava je otkrila da japansko tržište funkcionira po potpuno drugačijim pravilima. Korisnici su pojasnili da je Japan u gospodarskoj stagnaciji već gotovo tri desetljeća, što utječe i na kamatne stope, koje su iznimno niske kako bi se potaknula potrošnja. Nadalje, u Japanu postoji kultura gradnje novih kuća koje su projektirane da traju nekoliko desetljeća, nakon čega se ruše i grade nove, dijelom i zbog velike opasnosti od potresa. Rabljene nekretnine stoga nisu popularne i cijena im drastično pada.

S druge strane, situacija u Hrvatskoj je dijametralno suprotna. Cijene nekretnina su posljednjih godina gotovo udvostručene, a prosječna cijena kvadrata na nacionalnoj razini kreće se oko 2.900 eura, dok je na obali znatno viša. Kamatne stope za stambene kredite, iako niže nego prije, i dalje su u prosjeku oko tri posto, što čini japanskih 1,1 posto znanstvenom fantastikom za hrvatske prilike.

Osim analize tržišta, objava je potaknula i osobne ispovijesti onih koji su sreću potražili izvan Hrvatske. Jedan je korisnik detaljno opisao svoje iskustvo nakon preseljenja u Njemačku prije sedam mjeseci. "Mjesečna primanja su nam se učetverostručila, živimo u stanu iste kvadrature, ali plaćamo duplo manje za stanarinu i režije. Hrana košta manje, a troškovi života su većinom jeftiniji", napisao je.

Opisao je kako su u Hrvatskoj on i djevojka morali paziti na svaki euro, dok si u Njemačkoj bez problema priušte izlaske, putovanja i štednju. "U Hrvatskoj smo razmišljali gdje uštedjeti da si možemo priuštiti izlazak u restoran. Sada razmišljamo o godišnjem od dva tjedna u Japanu", zaključio je. Iako su neki upozorili da je primjer iz Tokija vjerojatno iz zabačenijeg dijela grada, opći je dojam ostao isti: osjećaj da je kvaliteta života, posebno za mlade, u Hrvatskoj postala nedostižan luksuz.