Ublažili sankcije Rusiji pa blokirali pomoć Ukrajini: Zaokret u moćnoj europskoj državi

Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska i druge države NATO-a blokirale su plan prema kojem bi svaka članica doprinosila s 0,25% svog BDP-a vojnoj pomoći Ukrajini, izvijestio je Telegraph pozivajući se na izvor iz saveza. Prethodno je glavni tajnik NATO-a Mark Rutte novinarima rekao da će prijedlog vjerojatno biti odbijen. "Ne mislim da će ovo biti prihvaćeno jer postoji veliko protivljenje fiksnom iznosu od 0,25", rekao je.

Rutte nije imenovao članice koje su blokirale prijedlog, ali izvor iz NATO-a rekao je Telegraphu da su se protivile Velika Britanija, Francuska, Kanada, Italija i Španjolska. Vijest dolazi odmah nakon iznenadnog ublažavanja britanskih sankcija protiv Rusije, što je zadalo dodatni udarac imidžu Londona kao jednog od najvjernijih partnera Ukrajine. Velika Britanija izazvala je šok i ogorčenje 19. svibnja tihim izdavanjem privremene dozvole koja dopušta uvoz dizela i mlaznoga goriva proizvedenog od ruske nafte ako su "proizvodi prerađeni u trećoj zemlji". Vlada je također odobrila dozvolu kojom se omogućuje pomorski prijevoz i isporuka ukapljenog prirodnog plina iz ruskih LNG terminala Sahalin-2 ili Yamal. Ukrajinski i europski dužnosnici bili su iznenađeni najavom, a London se poslije ispričao zbog nespretnog uvođenja. Međutim, licence je ostavio na snazi.

Prema izvoru Telegrapha, najmanje sedam drugih članica NATO-a podržalo je Rutteov plan. Sve te članice koje podržavaju plan navodno već troše više od 0,25% svog BDP-a na vojnu pomoć Kijevu. Na istom sastanku ministara vanjskih poslova NATO-a na kojem je Rutte rekao da prijedlog vjerojatno neće uspjeti, rekao je da savez mora postati bolji u ravnomjernijoj raspodjeli tereta potpore Ukrajini među članicama.

"Želim postići da se teret ravnomjernije rasporedi jer trenutačno samo šest ili sedam saveznika obavlja teški posao", rekao je Rutte. NATO će u srpnju održati svoj godišnji summit u Ankari u Turskoj. Predsjednik Volodimir Zelenski pozvan je da se pridruži, a Rutte se navodno nadao da će na summitu finalizirati spomenuti prijedlog o potrošnji. No sada od toga neće biti ništa.