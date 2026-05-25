Alarm trenera braće Sinković: 'Zbog ovoga ne možemo trenirati a nitko se ne usudi potpisati uklanjanje'

Pred braćom Sinković prvi je veliki međunarodni ispit otkako su se vratili svojoj staroj disciplini - dvojcu na pariće. Već danas Valent i Martin putuju za Sevillu gdje će nastupiti na prvoj ovosezonskoj regati Svjetskog kupa.

- Ove godine smo se vratili u dvojac na pariće, disciplinu u kojoj smo osvojili svoje prvo olimpijsko zlato. Imali smo poteškoća s mojom ozljedom stres frakturom rebra no posljednjih mjesec danas smo odlično trenirali, odradili pripreme na Perući. Tehnički dobro stojimo a i tjelesno također. Imali smo i sjajne sparinge, španjolski dubl koji je bio četvrti na svijetu a ovdje nam se pridružio srpski dubl koji je bio drugi na svijetu - kazao je Valent Sinković na kojeg se nadovezao njegov mlađi brat Martin.

Legenda hrvatskog nogometa: Iz Dinama su tužni i razočarani jer izbornik nije na Svjetsko poveo neke koje zaslužuju, ali očekujem medalju Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Posljednjih 10 dana stvarno je krenuo čamac kako smo se nadali i veselimo se natjecanjima jer već nakon ovog Svjetskog kupa, za dva tjedna, slijedi još jedan. Jedva čekam prve utrke. Našli smo to skupno kretanje po čamcu kao i podvlačenje čamca i dosta se dobro osjećamo. Oni najteži, kada jedva preživljavaš, nisu za uživanje ali u ovim treninzima koji nisu najteži smo uživali. Vratili smo se u disciplinu u kojoj smo u Riju osvojili olimpijsko zlato i nadam se da ćemo opet biti kao tih godina. Nažalost, kad smo se vratili s Peruće na Jarun velikih problema s lopočima koji se ne čiste.

Zadovoljstvo ostvarenim pripremama izrazio je i trener Nikola Bralić:

- Rezultati na treninzima su bili jako dobri pa se nadamo da će i sam prvi Svjetski kup biti dobar. Imali smo odlične sparing partnere i puni optimizma idemo u Sevillu.

Na problem lopoča u jarunskom jezeru osvrnuo se i Valent.

- I ja bih spomenuo lopoče. Ne mora to biti u naslovu ali stanje je svake godine sve lošije. Da bi se moglo veslati na Jarunu mora taj stroj doći i čistiti svaki dan a još ne dolazi. Ne znam u čemu je problem. Netko ne želi potpisati da dođe stroj. Molimo da se to riješi jer se moramo vratiti na Jarun nakon ovog Svjetskog kupa i trenirati za drugi Svjetski kup a nadamo se da ćemo i za Prvenstvo Europe i Svjetsko prvenstvo moći ovdje trenirati.

Na nešto blaži Valentov nastup oko problematike s lopočima reagirao je trener Bralić:

- Ne bih dijelio mišljenje da to ne treba biti u naslovu. Zapravo, to treba biti u naslovu jer je današnji trening nismo mogli realizirati niti 50 posto, lopoči su nam onemogućili. Znam novaca za to ima i da je problem administrativnog karaktera jer se nitko ne usudi ništa potpisivati. Svake godine je polovicom svibnja dolazio stroj i pomagao u rješavanju problema. Znam da nikad neće biti problem potpuno riješen dok se kompletno jezero ne iskopa, na pravu dubinu, od oko četiri metra. Nama je važno da možemo ovdje trenirati, da se ne moramo micati iz Zagreba, jer sada dolaze situacijske vježbe gdje moramo raditi na stazi.

Ne muče lopoči samo Sinkoviće već i druge veslače ali i druge sportaše sportova na vodi.

- Nije to samo za nas i za druge sportove već i za sve građana grada Zagreba jer je lijepo vidjeti Jarun kada je modar a ne kada je pun lopoča. Ljudi se onda mogu i kupati i to se treba riješiti na dobrobit svih građana Zagreba.

Tijekom ovog druženja s trostrukim olimpijskim pobjednicima povela se priča i o tome koliko je čamac u dvojcu na pariće, u kakvom su sada, stabilniji od onoga u kojem svaki od njih ima po jedno veslo-

- Pa dosta. Brale zna, on je prije nas trenirao većinom rimen posade. Drugačiji je način veslanja i u dvojcu bez kormilara puno je teže postići taj balans. Na kraju smo naučili da to niti ne možeš postići 100 posto. U dvojcu na pariće, ipak je sve puno lakše, u smislu stabilnosti čamca.

O balansu u čamcu govorio je i trener Bralić:

- Po pitanju balansa dubl skul je puno lakši jer sam veslač može "dogovoriti" rad svojih dviju ruku. Kod rimena oni s tijelom, kod zaveslaja, dosta izlaze izvan čamca, odlaze iz centra težišta i ako nisu sto posto sinkronizirani dolazi do narušavanja ravnoteže, bilo u dolasku po zaveslaj bilo u povratku iz zaveslaja. Kod dvojca na pariće oni idu po osi čamca, manje više su u centru, već samo odlučuje to da lijeva i desna ruka budu što bliže jedna drugoj i tada će biti i ravnoteža u čamcu. Hvala Bogu, oni to dobro rade, jedni su od najboljih tehničara u skulu. Imaju savršenu ravnotežu iz koje izlazi i dobra tehnika, a naročito onaj najosjetljiviji dio a to je zahvat. A kada to imaš onda si već 50 posto problema riješio.

Da bi u srijedu mogli trenirati u Sevilli, njihov čamac morao je krenuti za Španjolsku kopnenim putem već jučer. A to je otprilike 30 sati vožnje što će pokriti trojica vozača.

- A mi ćemo obići pola svijeta jer prvo idemo u Istanbul a potom, odande, u Sevillu jer se nije mogla naći neka izravnija veza. Mi uživamo biti u zrakoplovu - ironično je Bralić.

Osim Sinkovića, u Sevilli će od hrvatskih posada nastupiti još i dvojac bez kormilara (braća Lončarić), četverac na pariće (Talaja, D, Martin, Šuk i Mahmutović) te dva skifa (Bošković i Šain).