Braća Sinković vraćaju se disciplini u kojoj su ispisali najljepša poglavlja hrvatskog sporta

Braća Martin i Valent Sinković ovog vikenda u Sevilli otvaraju novu međunarodnu sezonu nastupom na 1. Svjetskom kupu, koji će se od 29. do 31. svibnja održati u Španjolskoj. Za najtrofejniji hrvatski veslački dvojac ovo natjecanje označava povratak u dvojac na pariće, disciplinu u kojoj su ispisali jedan od najuspješnijih nizova u povijesti hrvatskog sporta i osvojili svoje prvo olimpijsko zlato. Prva regata ovogodišnje serije Svjetskog kupa okupit će snažnu međunarodnu konkurenciju, ukupno 37 država, 499 sportaša i 215 posada, što najavljuje iznimno kvalitetan početak nove veslačke sezone.

Iza Braće Sinković je kvalitetan pripremni period, posljednjih mjesec dana treninga prošlo je vrlo dobro, a u Sevillu odlaze spremni i s puno optimizma.

“Ove godine vratili smo se u našu disciplinu, dvojac na pariće. Za one koji ne znaju, to je disciplina u kojoj svaki veslač ima po dva vesla. To je ono s čime smo krenuli i u čemu smo osvojili svoje prvo olimpijsko zlato. Na proljeće smo imali manju poteškoću zbog moje ozljede, stres-frakture rebra, ali u posljednjih mjesec dana stvarno smo trenirali odlično. Odradili smo sve treninge i pripreme na Perući. Tehnički jako dobro stojimo, a fizički bih rekao isto tako. Imali smo i kvalitetan sparing, španjolski dubl na Perući, koji je prošle godine bio četvrti na svijetu. Pridružio nam se i srpski dubl na Jarunu, koji je bio drugi na svijetu, tako da smo imali odlične sparinge i mislim da smo spremni”, rekao je Valent Sinković.

Zadovoljstvo odrađenim pripremama istaknuo je i Martin Sinković, koji se posebno veseli povratku međunarodnim utrkama.

“I ja mogu reći da sam baš zadovoljan kako sve ide. Uživali smo zadnjih petnaestak dana, stvarno je čamac krenuo kako smo se nadali. Utrka je uvijek drugačija od treninga, ali veselimo se ponovo sezoni. Natjecanje je sada i za dva tjedna ponovo. Sretan sam i jedva čekam prve utrke. Moramo spomenuti, nažalost, kad smo se vratili s Peruće da smo imali problema s lopočima. Već su krenuli, a ne čisti se. Nadamo se da će se to riješiti sada kad mi odemo i da će, kad se vratimo, biti čisto”, poručio je Martin Sinković.

Trener Nikola Bralić ističe kako su pripreme odrađene kvalitetno te da braća u Sevillu odlaze s jasnim ciljem, dobro otvoriti sezonu i provjeriti trenutačnu formu u jakoj međunarodnoj konkurenciji.

“Što se tiče priprema, rezultati su bili jako dobri, tako da se nadamo da će i sam 1. Svjetski kup, što se tiče rezultata, biti jako dobar. U prethodnom dijelu imali smo dobre sparing partnere, odlično smo odradili posao, bili smo dobri i puni optimizma odlazimo u Sevillu”, rekao je trener Nikola Bralić.

Braća Sinković svoj nastup u Sevilli započinju u petak u 11:00 sati kvalifikacijskom utrkom. Polufinale je na rasporedu u subotu u 12:00 sati, dok je finale dvojca na pariće predviđeno za nedjelju u 11:44 sati.