Sjajni nastupi Team Renata u Kaposváru: Novi dokaz vrhunskog rada i kontinuiteta

Nakon vrlo dobrog otvaranja turnira, Team Renato nastavio je s kvalitetnim nastupima i tijekom drugog i trećeg dana nacionalnog preponskog natjecanja u mađarskom Kaposváru, potvrdivši kontinuitet rada i dobru formu svojih jahača i konja. Hrvatski predstavnici ostvarili su niz zapaženih plasmana u jakoj međunarodnoj konkurenciji, a završnica turnira donijela je i posebno vrijedne rezultate.

U sobotu Katarina Rudan i Lana de Schwinn u utakmici na 100 centimetara ponovno su odjahale parkur bez kaznenih bodova, nastavljajući stabilne nastupe tijekom cijelog turnira. U Joker utakmici Rastuće poteškoće, Matea Kocsis i Toulonia 3 osvojile su treće mjesto, dok su Katarina Rudan i Lana de Schwinn u istoj utakmici zauzele šesto mjesto.

Odličan rezultat ostvaren je i u utakmici na 125 centimetara, gdje je Nuša Toni Kovač s grlom Colina GH odjahala parkur bez kaznenih bodova i osvojila drugo mjesto. Posebno je vrijedno istaknuti kako je cijeli pobjednički podij u toj utakmici pripao hrvatskim jahačicama – prvo mjesto osvojila je Patricia Kardun na grlu Chicago V, dok je treće mjesto pripalo Nori Lisici na grlu Konstant Retto, što je još jedna lijepa potvrda kvalitete hrvatskog preponskog sporta.ž

Zatim na najzahtjevnijoj utakmici na 130 centimetara, Renato Levanić i Cornet van Sissi RT Z (Cornet Obolensky-Nabab de Reve) također su ostvarili plasman među najbolje, unatoč jednoj srušenoj preponi, nakon kvalitetnog nastupa. Cornet van Sissy je sedmogodišnji konj u vlasništvu Remedy link d.o.o. koji su ujedno i jedni od najboljih uzgajivača preponskih konja u hrvatskoj.

Treći dan natjecanja donio je još uspješniji završetak turnira. U utakmici na 100 centimetara, Katarina Rudan i Lana de Schwinn osvojile su četvrto mjesto s parkurom bez kaznenih bodova, dok je odmah iza njih, na petom mjestu, završila Matea Kocsis s Touloniom 3, također bez kaznenih bodova.

Posebnu vrijednost ovim rezultatima daje činjenica da se kobile Lana de Schwinn i Toulonia 3 nakon razdoblja remonta postupno vraćaju u natjecateljsku formu, a nastupi u Kaposváru pokazali su jasan napredak i potvrdu kvalitetnog, sustavnog rada.

Poseban trenutak završnog dana stigao je u najzahtjevnijoj utakmici cijelog turnira – 130 centimetara s baražem, gdje je Nuša Tony Kovač sa 7 godišnjom kobilom Colinom GH (Colman-Baloubet du Rouet) osvojila sjajno treće mjesto. Dodatnu vrijednost ovom rezultatu daje činjenica da je to bio njihov prvi zajednički nastup na visini od 130 centimetara, što ovaj uspjeh čini još značajnijim. Nuša je paralelno sa sportskim obvezama uspješno je privela kraju srednjoškolsko obrazovanje te maturu položila s odličnim uspjehom, što dodatno govori o njezinoj predanosti i disciplini.

Kao vrhunac cijelog vikenda, Renato Levanić i Cornet van Sissi RT Z u istoj su utakmici osvojili izvrsno drugo mjesto. Renato je još jednom demonstrirao klasu, iskustvo i natjecateljski duh koji ne poznaje granice, potvrdivši da su, kada je riječ o vrhunskom sportu, godine zaista samo broj. Posebno impresivno zvuči činjenica da će Renato ove godine proslaviti 60. rođendan, a i dalje ravnopravno konkurira s podosta mlađom konkurencijom i ostvaruje vrhunske rezultate na najzahtjevnijim parkurima.

Team Renato iz Kaposvára odlazi s nizom kvalitetnih nastupa, vrijednih plasmana i još jednom potvrdom ozbiljnog rada koji stoji iza svakog izlaska na natjecanje.