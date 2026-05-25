Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 39
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VELIKI NEUSPJEH

Luka Modrić napušta Milan nakon debakla? Evo što piše ugledni Talijan

Serie A - AC Milan v Juventus
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
25.05.2026.
u 08:19

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira tvrdi kako je budućnost Luke Modrića u Milanu trenutačno potpuno neizvjesna. Nakon velikog rezultatskog razočaranja u završnici sezone, u klubu se, prema njegovim informacijama, još uvijek analiziraju svi potezi i donose odluke o smjeru kojim će momčad krenuti u idućoj sezoni.

Posljednje kolo 38. kola donijelo je nevjerojatan rasplet borbe za Ligu prvaka u kojoj su bez elitnog natjecanja ostali velikani Milan i Junentus, a plasirali se Como i Roma, dok Serie A napušta Cremonese, uz Veronu i Pisu.

Milan je ostao bez lige na nevjerojatan način, jer je poražen od Cagliarija na San Siru prvi put nakon 29 godina. Cagliariju ta pobjeda rezultatski nije ništa značila osim prestiža, a ona je mogla biti i izraženija od konačnih 2-1, da Mike Maignan nije čudesno obranio svoju mrežu u nekoliko situacija "jedan na jedan".

Luka Modrić je prvi put zaigrao nakon operacije jagodične kosti, a u igru je ušao u 62. minuti. Milan je u 2. minuti imao Ligu prvaka kad je Saelemaekers donio prednost domaćoj momčadi. No, gosti su u 20. minuti izjednačili preko Borrellija, a Jesus Rodriguez je u 57. minuti donio pobjedu Cagliariju. 

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira tvrdi kako je budućnost Luke Modrića u Milanu trenutačno potpuno neizvjesna. Nakon velikog rezultatskog razočaranja u završnici sezone, u klubu se, prema njegovim informacijama, još uvijek analiziraju svi potezi i donose odluke o smjeru kojim će momčad krenuti u idućoj sezoni.

Schira navodi kako se zbog takve situacije otvorilo i pitanje Modrićeve budućnosti, iako se posljednjih mjeseci njegov dolazak u Milan često spominjao u talijanskim medijima. Atmosfera među navijačima također nije osobito optimistična. Ispod Schirine objave na društvenoj mreži X brojni su komentari navijača koji smatraju da bi hrvatski kapetan trebao potražiti novu sredinu i izbjeći dolazak u klub koji prolazi kroz turbulentno razdoblje.

Talijanskog novinara na X-u prati više od 400 tisuća korisnika, a posljednjih godina profilirao se kao jedan od najpoznatijih izvora informacija vezanih uz transfere i događanja na nogometnom tržištu.
Ključne riječi
Milan Luka Modrić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!