Luka Modrić napušta Milan nakon debakla? Evo što piše ugledni Talijan

Posljednje kolo 38. kola donijelo je nevjerojatan rasplet borbe za Ligu prvaka u kojoj su bez elitnog natjecanja ostali velikani Milan i Junentus, a plasirali se Como i Roma, dok Serie A napušta Cremonese, uz Veronu i Pisu.

Milan je ostao bez lige na nevjerojatan način, jer je poražen od Cagliarija na San Siru prvi put nakon 29 godina. Cagliariju ta pobjeda rezultatski nije ništa značila osim prestiža, a ona je mogla biti i izraženija od konačnih 2-1, da Mike Maignan nije čudesno obranio svoju mrežu u nekoliko situacija "jedan na jedan".

Luka Modrić je prvi put zaigrao nakon operacije jagodične kosti, a u igru je ušao u 62. minuti. Milan je u 2. minuti imao Ligu prvaka kad je Saelemaekers donio prednost domaćoj momčadi. No, gosti su u 20. minuti izjednačili preko Borrellija, a Jesus Rodriguez je u 57. minuti donio pobjedu Cagliariju.

Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira tvrdi kako je budućnost Luke Modrića u Milanu trenutačno potpuno neizvjesna. Nakon velikog rezultatskog razočaranja u završnici sezone, u klubu se, prema njegovim informacijama, još uvijek analiziraju svi potezi i donose odluke o smjeru kojim će momčad krenuti u idućoj sezoni.

Schira navodi kako se zbog takve situacije otvorilo i pitanje Modrićeve budućnosti, iako se posljednjih mjeseci njegov dolazak u Milan često spominjao u talijanskim medijima. Atmosfera među navijačima također nije osobito optimistična. Ispod Schirine objave na društvenoj mreži X brojni su komentari navijača koji smatraju da bi hrvatski kapetan trebao potražiti novu sredinu i izbjeći dolazak u klub koji prolazi kroz turbulentno razdoblje.

Talijanskog novinara na X-u prati više od 400 tisuća korisnika, a posljednjih godina profilirao se kao jedan od najpoznatijih izvora informacija vezanih uz transfere i događanja na nogometnom tržištu.