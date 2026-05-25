Vučićev projekt od 500 milijuna eura doživio je potpuni debakl, pogledajte kako danas izgleda

Vlada susjedne Republike Srbije gradi novi nacionalni nogometni stadion, na kojem bi trebala igrati njihova reprezentacija, ali radovi poprilično kasne i prijeti im veliki debakl. Početne najave bile su da će stadion biti završen do kraja 2026. godine, no u ovom trenutku se čini da je to nemoguća misija. Na YouTubeu su objavljene snimke dronom, na kojima možete vidjeti kako ovih dana izgledaju konture stadiona u Surčinu, jugozapadnom predgrađu Beograda.

Nacionalni stadion na rubnim dijelovima Beograda, za koji je Vučić najavio da će biti gotov u rekordnom roku i da će na njemu uskoro igrati nogometna reprezentacija Srbije, jedan je od najvećih projekata u Srbiji. Novi rok za izgradnju stadiona kapaciteta 52 tisuće mjesta je 2027. godina zato što je novi stadion predviđen kao glavni objekt EXPO-a koji u svibnju iduće godine počinje u Beogradu.

Prije početka gradnje Fiskalni savjet Srbije objavio je da bi projekt Nacionalnog stadiona mogao koštati 960 milijuna eura, uključujući infrastrukturu i ostale objekte. Međutim, tada je reagirao ministar financija Siniša Mali, tvrdeći da je stvarna cijena 464 milijuna eura plus PDV.

Nakon konsolidacije podataka, Fiskalni savjet je iznio novu procjenu koja glasi oko 577 milijuna eura, što je bilo navedeno u fiskalnoj strategiji za 2026. Također, Uefa je dobila prijavu da se upravo na stadionu u Beogradu igra finale Europa lige 2028. godine, ali kako stvari stoje, veliko je pitanje hoće li i tada biti gotov.