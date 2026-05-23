Naslovi za Cipranina Kontidesa i Mađaricu Erdi

Pavlos Kontides, vlasnik brojnih medalja, od olimpijskih i svjetskih, sada je pridružio listi kolajni i novo zlatno europsko odličje. Drugo mjesto u Europi osvojio je Nijemac Philipp Buhl, dok je Filip Jurišić, jedriličar splitskog Mornara, osvojio je europsku broncu, a u ukupnom poretku Otvorenog prvenstva Europe zauzeo je peto mjesto, sa 68 negativnih bodova. U ženskoj konkurenciji u klasi ILCA 6, najbolja na Starom kontinentu jedriličarka je Mađarica Maria Erdi. Druga je Britanka Matilda Nicholls, a treća je Belgijanka Emma Plasschaert. U kategoriji jedriličara podno jedra klase ILCA 6 naslov najboljeg Europljanina ponio je Talijan Claudio Crocco, drugi je također Talijan Lorenzo Ghirotti i treći njegov sunarodnjak Talijan Giovanni Bedoni.

Ovo je rezime „Otvorenog prvenstva Europe za seniore u olimpijskim klasama ILCA 6 i ILCA 7 koje se od 15. do 22. svibnja održavalo u organizaciji Jedriličarskog kluba „Marina Kaštela” u Kaštel Gomilici, uz nastup 328 kormilara iz 53 zemlje svijeta. A kako se radi o „otvorenom” natjecanju, na kojemu nastupaju i jedriličarsi s drugih kontinenata, najbolji i u ukupnom poretku je Kontides, koji je prvu poziciju i naslov pobjednika nadmetanja osvojio sa 39 negativnih bodova, među 173 natjecatelja. Drugi na otvorenom prvenstvu je Nijemac Philipp Buhl, a treći je Novozelanđanin George Gautrey. Kod žena u Otvorenom prvenstvu Europe najbolja je Mađarica Maria Erdi sa 54 boda u konkurenciji 120 jedriličarki, druga je Amerikanka Charlotte Rose, a treća Britanka Matilda Nicholls.

Što se naših predstavnika tiče, najbolji plasman, brončanu medalju ima Jurišić, dok njegov klupski kolega i dvostruki osvajač olimpijskog srebra Tonči Stipanović nadmetanje je okončao kao 23. Europljanin, odnosno ukupno na 31. poziciji sa 122 negativna boda. U kategoriji ILCA 6 za muškarce, imamo među deset prvoplasiranih, čak četiri kormilara podno CRO-zastave. To su Toma Smirčić na četvrtoj poziciji, pa Mislav Barčot na šestom mjestu, te Edi Jurman na osmom i Roko Tomšić sa devetim plasmanom.

Flota je imala zahtjevno jedrenje, od šest regatnih dana, četiri dana imali su odlične uvjete na moru, dok su ih dva dana nevere ostavile bez plovova. No na kraju su kormilari, pristigli iz cijelog svijeta u splitski akvatorij, zadnjeg dana jedriličari u klasi ILCA 7 odjedrili su dva plova, a tri plova djevojke i muškarci u klasi ILCA 6. Jedrilo se u Kaštelanskom zaljevu po nestabilnoj buri jačine od 7 do 15 čvorova.