Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 152
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
MODNO USKLAĐENI

Doris Pinčić Guberović nakon dugo vremena objavila fotku sa suprugom, svi hvale njegov stil

Zagreb: Predstavljanje knjige Josipe Pavičič “Mala knjiga o velikoj promjeni”
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
24.05.2026.
u 20:30

Otkako se u studenom 2022. godine udala za Davora Guberovića, s kojim dijeli ljubav prema planinarenju i avanturama poput uspona na Kilimandžaro, Doris je poseban fokus stavila na obiteljski život

Voditeljica Doris Pinčić Guberović nakon duljeg je vremena na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa suprugom Davor Guberović. Par je pozirao u elegantnom izdanju, a fotografiju su podijelili na Instagramu gdje su ubrzo dobili brojne komplimente. Doris je oduševila pratitelje ljubičastom haljinom, dok je Davor privukao pažnju kombinacijom odijela i tenisica, a fotografiju možete pogledati ovdje. Otkako se u studenom 2022. godine udala za Davora Guberovića, s kojim dijeli ljubav prema planinarenju i avanturama poput uspona na Kilimandžaro, Doris je poseban fokus stavila na obiteljski život.

Njihova sreća dodatno je porasla u rujnu 2023. godine kada su dobili kćerkicu Divnu, koja je postala središte njihove svakodnevice uz Dorisinu djecu iz prvog braka, sina Donata i kćer Gitu. Posebnu simboliku njihov odnos ima i zbog činjenice da su Doris i njezina najmlađa kći rođene u razmaku od svega nekoliko dana, zbog čega su njihove zajedničke proslave još emotivnije. Kao majka troje djece, Doris je priznala kako joj nije uvijek lako pronaći vrijeme samo za sebe. Ipak, trud i aktivan životni stil ostali su važan dio njezine svakodnevice.

„Trčanje mi je divno, trebaju ti samo tenisice i 45 minuta ili sat vremena za ozbiljan trening, ali zbog brojnih roditeljskih obaveza ne uspijevam baš često. Kad mogu, stvarno trčim, nekad i guram kolica“, ispričala je voditeljica. Dodala je kako slobodno vrijeme najradije provodi na otvorenom sa svojom djecom. „Neki rolaju, neki voze bicikl, neki romobil, neki su još u kolicima i bore se izaći iz njih, ali ja trčim s njima“, rekla je kroz smijeh. Na kraju je otkrila i aktivnost u kojoj najviše uživa. „Planinarenje uvijek, kad god se može. To mi je najdivnija aktivnost“, zaključila je Doris.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'
Zagreb: Predstavljanje knjige Josipe Pavičič “Mala knjiga o velikoj promjeni”
1/16
Ključne riječi
showbiz bračni par Davor Guberović Doris Pinčić Guberović

Komentara 1

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
21:16 24.05.2026.

Dobra je Doris ..nebi se bunil da me zaskoči u mraku

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

RUŠI PREDRASUDE

Ariana Kopljar: Ne smatram da sam 'nepo baby', gradim svoju karijeru. U inozemstvu ni ne znaju tko je moj otac

Studentica digitalnog marketinga Ariana Kopljar jedna je od uspješnijih hrvatskih manekenki, a uskoro će steći i titulu magistre. Iako je javnosti poznata i kao kći televizijskog voditelja Saše Kopljara, Ariana vlastiti put gradi samostalno, spajajući obrazovanje, modu i jasne životne stavove. Svojim profesionalnim ponašanjem i odnosom prema poslu ruši predrasude o svijetu modelinga te pokazuje da se ambicija, znanje i uspješna manekenska karijera mogu itekako nadopunjavati.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!