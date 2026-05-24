Doris Pinčić Guberović nakon dugo vremena objavila fotku sa suprugom, svi hvale njegov stil

Voditeljica Doris Pinčić Guberović nakon duljeg je vremena na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa suprugom Davor Guberović. Par je pozirao u elegantnom izdanju, a fotografiju su podijelili na Instagramu gdje su ubrzo dobili brojne komplimente. Doris je oduševila pratitelje ljubičastom haljinom, dok je Davor privukao pažnju kombinacijom odijela i tenisica, a fotografiju možete pogledati ovdje. Otkako se u studenom 2022. godine udala za Davora Guberovića, s kojim dijeli ljubav prema planinarenju i avanturama poput uspona na Kilimandžaro, Doris je poseban fokus stavila na obiteljski život.

Njihova sreća dodatno je porasla u rujnu 2023. godine kada su dobili kćerkicu Divnu, koja je postala središte njihove svakodnevice uz Dorisinu djecu iz prvog braka, sina Donata i kćer Gitu. Posebnu simboliku njihov odnos ima i zbog činjenice da su Doris i njezina najmlađa kći rođene u razmaku od svega nekoliko dana, zbog čega su njihove zajedničke proslave još emotivnije. Kao majka troje djece, Doris je priznala kako joj nije uvijek lako pronaći vrijeme samo za sebe. Ipak, trud i aktivan životni stil ostali su važan dio njezine svakodnevice.

„Trčanje mi je divno, trebaju ti samo tenisice i 45 minuta ili sat vremena za ozbiljan trening, ali zbog brojnih roditeljskih obaveza ne uspijevam baš često. Kad mogu, stvarno trčim, nekad i guram kolica“, ispričala je voditeljica. Dodala je kako slobodno vrijeme najradije provodi na otvorenom sa svojom djecom. „Neki rolaju, neki voze bicikl, neki romobil, neki su još u kolicima i bore se izaći iz njih, ali ja trčim s njima“, rekla je kroz smijeh. Na kraju je otkrila i aktivnost u kojoj najviše uživa. „Planinarenje uvijek, kad god se može. To mi je najdivnija aktivnost“, zaključila je Doris.