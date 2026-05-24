Tini Zelčić srebro na Svjetskom kupu u Taškentu

Nakon jučerašnjeg srebra Sofije Mešter na dvovisinskim ručama, hrvatska reprezentacija je drugog dana finalnih nastupa na Svjetskom Challenge kupu u Taškentu postala bogatija za još jedno odličje zaslugom Tine Zelčić, koja je osvojila srebrnu medalju na gredi.

Za Zelčić je ovo prva medalja osvojena u Taškentu, ali i prvo odličje u ovoj sezoni. Hrvatska reprezentativka svoj je nastup u uzbekistanskoj prijestolnici otvorila petim mjestom u kvalifikacijama, s početnom ocjenom 5,1 te ostvarenom konačnom ocjenom 12,200. U finalu je pokazala još kvalitetniju i sigurniju izvedbu te briljirala s višom početnom ocjenom 5,4 i konačnom ocjenom 12,650, što joj je donijelo srebrno odličje ispred kazahstanske predstavnice Eveline Jezhove.

"Mogu reći da sam stvarno zadovoljna, naravno i zbog srebra, ali čak više zbog toga što sam po prvi put odradila od početka do kraja svoju novu, težu vježbu koju radim od početka ove godine. Naravno, ima tu još stvari za popraviti, ali to mi je samo motiv za dalje da radim još jače. Mislim da sam na dobrom putu da tu vježbu usavršim i da ocjena bude na sljedećim natjecanjima još veća", izjavila je Zelčić nakon velikog uspjeha te najavila skori pokušaj osvajanja još jedne medalje:

"Idući tjedan nas čeka Svjetski Challenge kup u Kopru. Nadam se da ću tamo isto izboriti finale, a onda se, naravno, boriti za medalju.“

Za mladu hrvatsku reprezentativku i specijalisticu za gredu, ovo nije prvo odličje s velikih međunarodnih natjecanja. U svojoj kolekciji već ima srebrnu medalju s prošlogodišnjeg Svjetskog kupa u Dohi, bronce sa Svjetskih kupova u Kopru i Osijeku 2024., srebro sa Svjetskog kupa u Varni 2023. te broncu sa Svjetskog kupa u Osijeku iste godine.

Hrvatska reprezentacija ostvarila je vrlo uspješan nastup na Svjetskom Challenge kupu u Taškentu. Od ukupno šest hrvatskih reprezentativaca, petero ih se plasiralo u finala gdje su ostvareni zapaženi rezultati, a najuspješnije su bile Tina Zelčić na gredi i Sofia Mešter na dvovisinskim ručama, obje osvajačice srebrnih medalja.