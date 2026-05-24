Najmlađi jahači oduševili publiku: Pony leading bio zvijezda Batida dresurnog kupa

U organizaciji Konjičkog kluba Batida održano je drugo kolo Batida dresurnog kupa, koje je okupilo velik broj natjecatelja i ljubitelja konjičkog sporta te još jednom potvrdilo sve veću popularnost dresurnog jahanja i rada s najmlađima.

Posebnu pažnju posjetitelja privukao je pony leading program, namijenjen najmlađim jahačima, koji je bio i jedan od najemotivnijih trenutaka cijelog natjecanja. Uz pomoć pratitelja i trenera nastupilo je osmero djece, a najmlađi sudionik imao je svega tri godine. Upravo su mali jahači i njihovi ponyji bili prava atrakcija te su izazvali brojne simpatije publike, roditelja i svih prisutnih.

Takvi programi predstavljaju važan temelj razvoja konjičkog sporta jer djeci omogućuju prve sigurne i pozitivne kontakte s konjima, razvijajući pritom osjećaj odgovornosti, discipline i ljubavi prema životinjama. Pony leading i rad s djecom od najranije dobi standard su u najrazvijenijim državama konjičkog sporta poput Engleska, Njemačka, Nizozemska i Belgija, a Konjički klub Batida već godinama uspješno implementira takve programe kroz svoja dresurna natjecanja i edukativne aktivnosti.

Organizatori posebno ističu kako im je cilj stvarati kvalitetnu bazu mladih jahača i razvijati konjički sport kroz stručan, siguran i moderan pristup radu s djecom. Upravo zbog toga pony program zauzima sve važnije mjesto u okviru natjecanja i klupskih aktivnosti.

Sva djeca koja su sudjelovala u pony leading programu nagrađena su prigodnim poklonima sponzora Pure Equestrian d.o.o., što je dodatno razveselilo najmlađe sudionike i njihove obitelji.

U prekrasnom ambijentu i ugodnoj sportskoj atmosferi ostvareni su i brojni kvalitetni natjecateljski rezultati u dresurnim kategorijama, čime je drugo kolo Batida dresurnog kupa još jednom opravdalo visoka očekivanja organizatora i sudionika.

Velike zahvale organizatori su uputili svim sponzorima i partnerima natjecanja: 2P, Hrvatski konjički savez, Humed Pharma d.o.o., Elektromodul d.o.o. i Pure Equestrian d.o.o., koji kontinuirano podupiru razvoj konjičkog sporta i rad s mladim jahačima.

Konjički klub Batida već sljedećeg vikenda nastavlja s organizacijom novih sportskih događanja, jer će se 30. i 31. svibnja održati drugo kolo Batida preponskog kupa, na kojem se ponovno očekuje velik broj natjecatelja i atraktivan sportski program.

Postignuti su sljedeći rezultati - utakmica za mlade konje - četverogodci: 1. Tajana Mrazović (klub Zagreb, grlo Soffione); petogodci: 1. Maja Marić (Zagreb, Beautiful Bob); utakmica A: 1. Tena Kekez (Trajbar team, Sweet Amour); utakmica A1: 1. Filip Vučemilo (Sv. Juraj, Talisman); otvorena utakmica L: 1. Liza Meštrović (Sokol Dupci, Vox); utakmica LM: 1. Ela Lukičić (Breza, Reitland's Feeiza); utakmica M: 1. Gita Mikulan Sušić (Zagreb, Little lord)