Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 53
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Konjički sport

Najmlađi jahači oduševili publiku: Pony leading bio zvijezda Batida dresurnog kupa

Foto: Privatna arhiva
1/2
Autor
Damir Mrvec
24.05.2026.
u 10:26

Konjički klub Batida već sljedećeg vikenda nastavlja s organizacijom novih sportskih događanja, jer će se 30. i 31. svibnja održati drugo kolo Batida preponskog kupa, na kojem se ponovno očekuje velik broj natjecatelja i atraktivan sportski program

U organizaciji Konjičkog kluba Batida održano je drugo kolo Batida dresurnog kupa, koje je okupilo velik broj natjecatelja i ljubitelja konjičkog sporta te još jednom potvrdilo sve veću popularnost dresurnog jahanja i rada s najmlađima.

Posebnu pažnju posjetitelja privukao je pony leading program, namijenjen najmlađim jahačima, koji je bio i jedan od najemotivnijih trenutaka cijelog natjecanja. Uz pomoć pratitelja i trenera nastupilo je osmero djece, a najmlađi sudionik imao je svega tri godine. Upravo su mali jahači i njihovi ponyji bili prava atrakcija te su izazvali brojne simpatije publike, roditelja i svih prisutnih.

Takvi programi predstavljaju važan temelj razvoja konjičkog sporta jer djeci omogućuju prve sigurne i pozitivne kontakte s konjima, razvijajući pritom osjećaj odgovornosti, discipline i ljubavi prema životinjama. Pony leading i rad s djecom od najranije dobi standard su u najrazvijenijim državama konjičkog sporta poput Engleska, Njemačka, Nizozemska i Belgija, a Konjički klub Batida već godinama uspješno implementira takve programe kroz svoja dresurna natjecanja i edukativne aktivnosti.

Organizatori posebno ističu kako im je cilj stvarati kvalitetnu bazu mladih jahača i razvijati konjički sport kroz stručan, siguran i moderan pristup radu s djecom. Upravo zbog toga pony program zauzima sve važnije mjesto u okviru natjecanja i klupskih aktivnosti.

Sva djeca koja su sudjelovala u pony leading programu nagrađena su prigodnim poklonima sponzora Pure Equestrian d.o.o., što je dodatno razveselilo najmlađe sudionike i njihove obitelji.

U prekrasnom ambijentu i ugodnoj sportskoj atmosferi ostvareni su i brojni kvalitetni natjecateljski rezultati u dresurnim kategorijama, čime je drugo kolo Batida dresurnog kupa još jednom opravdalo visoka očekivanja organizatora i sudionika.

Velike zahvale organizatori su uputili svim sponzorima i partnerima natjecanja: 2P, Hrvatski konjički savez, Humed Pharma d.o.o., Elektromodul d.o.o. i Pure Equestrian d.o.o., koji kontinuirano podupiru razvoj konjičkog sporta i rad s mladim jahačima.

Konjički klub Batida već sljedećeg vikenda nastavlja s organizacijom novih sportskih događanja, jer će se 30. i 31. svibnja održati drugo kolo Batida preponskog kupa, na kojem se ponovno očekuje velik broj natjecatelja i atraktivan sportski program.

Postignuti su sljedeći rezultati - utakmica za mlade konje - četverogodci: 1. Tajana Mrazović (klub Zagreb, grlo Soffione); petogodci: 1. Maja Marić (Zagreb, Beautiful Bob); utakmica A: 1. Tena Kekez (Trajbar team, Sweet Amour); utakmica A1: 1. Filip Vučemilo (Sv. Juraj, Talisman); otvorena utakmica L: 1. Liza Meštrović (Sokol Dupci,  Vox); utakmica LM: 1. Ela Lukičić (Breza, Reitland's Feeiza); utakmica M: 1. Gita Mikulan Sušić (Zagreb, Little lord)

Ključne riječi
Batida Zagrebački hipodrom dresurno jahanje Konjički sport

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!