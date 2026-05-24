Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 126
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POVIJESNI SPORAZUM

Nakon 85 dana rata koji je doveo do globalne krize na pomolu je – mir!

Autor
Hassan Haidar Diab
24.05.2026.
u 18:05

Sjedinjene Američke Države i Iran nadomak su povijesnog sporazuma koji bi mogao smanjiti napetosti na Bliskom istoku i zaustaviti globalnu energetsku krizu

Nakon 85 dana rata na pomolu je mir u Iranu! Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je uskoro moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se službeno mogao okončati rat na Bliskom istoku. "Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti", rekao je Rubio u New Delhiju.

Tijekom svojega prvog posjeta Indiji Rubio je naznačio da će se sporazumom odgovoriti na zabrinutost Sjedinjenih Država u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od početka rata što su ga Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. veljače. Sporazum bi pokrenuo i "proces koji nas u konačnici može dovesti ondje gdje predsjednik želi da budemo – svijet koji se više ne mora bojati ni brinuti zbog iranskoga nuklearnog oružja", dodao je. Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je sporazum već usuglašen. "Sporazum je uvelike dogovoren, a sada se očekuje njegova finalizacija između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Irana i raznih drugih zemalja", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Ključne riječi
Pakistan sporazum Mojtaba Khamenei Donald Trump Bliski istok rat SAD Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
UR
uranium
18:20 24.05.2026.

Moguće je, možda. Nas zanima Tko je pobjedio?

OL
Old
18:16 24.05.2026.

..i u principu (ako i bude tako kako kaže, što je uvijek moguće jer žuti nikad ne govori istinu nego ono kako je on vidi), sve će se svesti na skoro pa isti dogovor kakav je već napravio Obama, samo lošiji. A ovaj će to prikazivati kao svoju "pobjedu" iako nije apsolutno ništa promijenio tamo, osim što se nabacao "mirotvornih" bombi.

JE
Jelko
18:36 24.05.2026.

Ispada je je Trump jedini kriv za sadašnju situaciju pa u samo zadnji 10 godina koliko je bilo kriza

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!