Nakon 85 dana rata koji je doveo do globalne krize na pomolu je – mir!

Nakon 85 dana rata na pomolu je mir u Iranu! Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da je uskoro moguća objava u vezi sa sporazumom s Iranom kojim bi se službeno mogao okončati rat na Bliskom istoku. "Moguće je da će svijet u sljedećih nekoliko sati dobiti neke dobre vijesti", rekao je Rubio u New Delhiju.



Tijekom svojega prvog posjeta Indiji Rubio je naznačio da će se sporazumom odgovoriti na zabrinutost Sjedinjenih Država u vezi s Hormuškim tjesnacem, koji Iran blokira od početka rata što su ga Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. veljače. Sporazum bi pokrenuo i "proces koji nas u konačnici može dovesti ondje gdje predsjednik želi da budemo – svijet koji se više ne mora bojati ni brinuti zbog iranskoga nuklearnog oružja", dodao je. Njegova izjava uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da je sporazum već usuglašen. "Sporazum je uvelike dogovoren, a sada se očekuje njegova finalizacija između Sjedinjenih Američkih Država, Islamske Republike Irana i raznih drugih zemalja", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.