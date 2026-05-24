Očajni Milan iznenađujuće izgubio i ostao bez Lige prvaka! Modrić ušao s klupe, ali nije pomoglo

Odigrano je posljednje, 38. kolo Serie A koje je donijelo dramatičan rasplet borbe za Ligu prvaka, u kojoj su se za preostala dva mjesta borila četiri kluba. Na kraju su plasman u elitno europsko natjecanje izborili Roma i Como, dok će Juventus i Milan završiti u Europskoj ligi.

Najveći šok večeri dogodio se na San Siru, gdje je Milan iznenađujuće ostao bez pobjede u utakmici protiv Cagliarija i time bez Lige prvaka. Rossoneri su krenuli idealno, već u 2. minuti poveo je Alexis Saelemaekers, a činilo se da je posao odrađen kada je rano stiglo vodstvo. No, Cagliari se vratio u utakmicu preko Gennara Borrellija u 20. minuti, a potpuni preokret uslijedio je u 57. minuti kada je Juan Rodriguez pogodio za 2:1 i šokirao domaćine. Igrači Milana burnim su zvižducima publike ispraćeni s terena.

Trener Massimiliano Allegri pokušao je promijeniti tijek susreta uvođenjem Luke Modrića u 61. minuti, no hrvatski kapetan, koji je ušao s klupe, nije uspio pomoći Milanu da izbjegne poraz. Time su Rossoneri ostali bez ključne pobjede i ispustili plasman u Ligu prvaka.

Za razliku od Milana, Roma je iskoristila priliku i pobjedom protiv Verone potvrdila povratak u Ligu prvaka nakon sedam godina, dok je Como ostvario povijesni uspjeh uvjerljivim trijumfom na gostovanju i prvi put izborio plasman u elitno natjecanje. Juventus je, unatoč pozitivnom rezultatu u torinskom derbiju koji je kasnio zbog nereda na tribinama, na kraju završio kao četvrti sudionik Europa lige.