IGRAT ĆE ZA HRVATSKU?

HNS u borbi sa Srbijom i BiH za velikog talenta, mladić je zaludio čitavu regiju

Eintracht Frankfurt
Autor
Željko Janković
02.10.2025.
u 11:47

Benjamin Džanović igrao je za U17 selekciju Bosne i Hercegovine. Upisao je četiri nastupa, ali navodno već godinu dana nije dobio poziv iz Nogometnog saveza BiH. Zato je Hrvatska krenula u akciju...

Benjamin Džanović na meti je čak triju nogometnih saveza s prostora bivše Jugoslavije. Riječ je o talentiranom sedamnaestogodišnjaku koji trenutačno igra za juniore Eintrachta iz Frankfurta za kojeg se bore srpski, hrvatski i bosanskohercegovački nogometni savezi.  

Benjamin Džanović igrao je za U17 selekciju Bosne i Hercegovine. Upisao je četiri nastupa, ali navodno već godinu dana nije dobio poziv iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. To je, između ostaloga, jedan od razloga zašto su u našem nogometnom savezu odlučili krenuti u akciju, budući da bi mladi Džanović, kojemu je majka Hrvatica, ima pravo nastupati za Vatrene.

U deset odigranih utakmica ove sezone u svim natjecanjima, Džanović je postigao od 10 pogodaka, uz jednak broj asistencija. Sasvim dovoljno da privuče pažnju. No, kao i kod većine ovakvih slučajeva, najvažnije je da nogometni stručnjaci u njemu vide razvojni potencijal. 

Inače, Džanović nije jedini igrač iz Bosne i Hercegovine na kojeg su oko bacili u HNS-u, svjesni koliki potencijal leži u takvoj strategiji. Džanović je samo jedan u nizu mladih igrača koji su se zadnjih desetljeća našli u fokusu skauta Hrvatskog nogometnog saveza.
Ipak, Džanović je rođen u Njemačkoj, a već je ranije kazao kako mu srce vuče u BiH, a uzor mu je Edin Džeko. No, možda su u HNS-u spremni dati ponudu koju ovaj talentirani dečko neće odbiti... 
Ključne riječi
nogomet Hrvatska Benjamin Džanović Njemačka BiH

