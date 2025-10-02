ANKETA Večeras igraju Dinamo i Rijeka. Što mislite, kako će proći?

Naši Portali
Autori: vecernji.hr, Edi Džindo, Patrik Mršnik
02.10.2025.
u 10:15

Rijeka od 18.45 igra protiv armenskog Noaha, a Dinamo u 21 sat počinje dvoboj u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva

Dinamo i Rijeka večeras igraju svoje europske utakmice. Plavi su prije tjedan dana pobjedom protiv Fenerbahčea otvorili natjecanje u Europskoj ligi, a danas će im se pridružiti Rijeka. U prvom kolu Konferencijske lige aktualni prvak Hrvatske od 18.45 sati gostuje u Armeniji kod tamošnjeg prvaka Noaha. Dinamu je večeras druga od osam, a Rijeci prva od šest ovosezonskih utakmica u ligaškoj fazi natjecanja. Dobra stvar za navijače je to što se utakmice hrvatskih predstavnika neće poklapati. Rijeka danas igra u ranijem, a Dinamo u Bačkoj Topoli protiv Maccabija iz Tel Aviva u 21 sat.

Jedini igrač koji definitivno neće moći zaigrati u Srbiji je mladi španjolski stoper Sergi Dominguez, a Kovačević je na najavnoj konferenciji za medije već dao natuknuti tko bi ga mogao zamijeniti: "Theophile je najbliži tome, ali i Galešić koji dobro radi. Njih dvojica su u konkurenciji za to mjesto", rekao je trener Dinama. 

Istaknuo je i kako je krenuo jak ritam za sve momčadi koje igraju europska natjecanja, ali i kako on voli rtiam utakmica srijeda-subota. Također mu je upućeno pitanje mogu li Izraelci kako iznenaditi Dinamo, a Kovačević tvrdi kako je riječ o pravoj momčadi - Čuli smo se s dosta ljudi koji poznaju Maccabi. To je prvak Izraela, htjeli su igrati Ligu prvaka, protiv PAOK-a sam ih gledao i još u dvije, tri utakmice. To je momčad u pravom smislu riječi, isto to želim od svoje momčadi, ali vjerujem da imamo bolje pojedince koji će pokazati kvalitetu.

Riječani će u Erevanu nastupiti bez standardnog stopera Ante Majstorovića koji je suspendiran zbog kartona, a na njegovo bi mjesto uz povratnika Radeljća trebao uskočiti Anel Husić. Iako im kladionice baš i ne daju prevelike šanse, Riječani znaju da unatoč nešto slabijoj formi u zadnje vrijeme imaju aduta za pozitivan rezultat.
