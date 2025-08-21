HNS je razriješio i Dalićevog vjenčanog kuma! Evo tko je još na tom popisu

Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o razrješenju članova Komisije nogometnih sudaca i tajnika Komisije Igora Pristovnika, osim predsjednika Komisije Bertranda Layeca. Izvršni odbor smatra da su članovi Komisije napravili propust uvrstivši zagrebačkog suca Tonija Dadića na listu sudaca Prve skupine, te su propustili upoznati predsjednika Komisije Layeca sa svim okolnostima zbog kojih je povratak suca Dadića na listu bio neprihvatljiv HNS-u, klubovima i široj javnosti. Podsjetimo, na ovaj propust sudačke organizacije prvi je upozorio GNK Dinamo, budući da se radi o sucu za kojega je oktiveno kako se privatno dopisivao s pripadnicma Torcide.

Izvršni odbor zaključio je kako će Komisija nogometnih sudaca odsada imati tri člana; predsjednik Layec u sljedećih sedam dana mora imenovati još dvojicu članova.

- Današnje odluke nisu bile lagane, ali smatrali smo da su bile nužne te mi je drago što smo ih donijeli jednoglasno. Time smo pokazali jedinstvo i odlučnost u želji da izgradimo povjerenje između sudačke organizacije i igrača, klubova i javnosti. Vjerujemo u rad g. Layeca koji je stručan, iskusan i predan ovom poslu, a naglasili smo mu kako je nužno jasno i dosljedno tumačenje sudačkih odluka te da nam je važno da sudačka organizacija transparetno komunicira sa svim akterima na terenu, kao i sa zainteresiranom javnošću. Zahvaljujem Izvršnom odboru na iskazanom jedinstvu i velikoj podršci rukovodstvu HNS-a jer je to zajedništvo velika snaga našeg Saveza - poručio je predsjednik Marijan Kustić za službenu stranicu HNS-a.

Komisiju nogometnih sudaca HNS-a činili su: Bertrand Layec (predsjednik i povjerenik za suđenje za SuperSport HNL-a), članovi Vlado Svilokos (Uefin instruktor), Ante Vučemilović Šimunović - nećak člana Izvršnog odbora Ante Vučemilovića Šimunovića, zatim Ivica Modrić, Edi Šunjić (vjenčani kum izbornika Zlatka Dalića), Domagoj Vučkov, Lada Rojc i Draženko Kovačić, te tajnik Igor Pristovnik.

Komisija za suđenje prije raspuštanja delegirala je suce za 4. kolo SuperSport HNL-a. Zanimljivost je kako je 27-godišnjeg Patrika Pavlešića iz Duge Rese imenovala glavnim sucem derbija Osijek - Hajduk (nedjelja, 18:30).