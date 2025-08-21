Velike promjene u hrvatskom nogometu, predsjednik je bio jasan: 'Morali smo donijeti ovu odluku'

Na prijedlog predsjednika HNS-a Marijana Kustića, Izvršni odbor jednoglasno je donio odluku o razrješenju članova Komisije nogometnih sudaca i tajnika Komisije Igora Pristovnika, osim predsjednika Komisije Bertranda Layeca. Izvršni odbor smatra da su članovi Komisije pogriješili kada su uvrstili suca Tonija Dadića na listu sudaca Prve skupine te da su propustili upoznati predsjednika Komisije Layeca sa svim okolnostima zbog kojih je povratak suca Dadića na listu bio neprihvatljiv HNS-u, klubovima i široj javnosti.

Izvršni odbor konstatirao je kako će imenovati novi sastav Komisije nogometnih sudaca koja će imati tri člana, na čelu s predsjednikom Layecom.

Istodobno, Izvršni odbor je primio na znanje izvješće Bertranda Layeca za prethodnu natjecateljsku godinu te mu dala punu podršku da nastavi s neovisnim, konstruktivnim i odlučnim rukovođenjem sudačkim procesima s ciljem nastavka razvoja hrvatskog suđenja.

"Današnje odluke nisu bile lagane, ali smatrali smo da su bile nužne te mi je drago što smo ih donijeli jednoglasno. Time smo pokazali jedinstvo i odlučnost u želji da izgradimo povjerenje između sudačke organizacije i igrača, klubova i javnosti. Vjerujemo u rad g. Layeca koji je stručan, iskusan i predan ovom poslu, a naglasili smo mu kako je nužno jasno i dosljedno tumačenje sudačkih odluka te da nam je važno da sudačka organizacija transparetno komunicira sa svim akterima na terenu, kao i sa zainteresiranom javnošću. Zahvaljujem Izvršnom odboru na iskazanom jedinstvu i velikoj podršci rukovodstvu HNS-a jer je to zajedništvo velika snaga našeg Saveza", poručio je predsjednik Marijan Kustić.

Izvršni odbor donio je također i odluku o izmjenama Odluke o sustavu stalnih natjecanja HNS-a, a koje se odnose na prvu nogometnu ligu kadeta, juniora i pionira, na drugu nogometnu ligu kadeta i juniora, natjecanja mladeži u malom nogometu te prvu hrvatsku nogometnu ligu za žene.