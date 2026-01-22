Svijet slavi novu zvijezdu: ovo je razlog zašto je došlo do Trumpova grenlandskog obrata

Ovakav diplomatski zaokret dugo nije viđen! Davos je jučer ponudio kopernikanski obrat Donalda Trumpa u manje od dva sata. Najprije je održao žestoki govor dulji od jednoga sata gdje je Europi i NATO-u zaprijetio ekonomskim ratom ako mu Danska ne prepusti Grenland, a nakon dva sata objavio je da je s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom dogovorio kompromisno rješenje za Grenland.

Svi se sada pitaju što se to dogodilo, tko je dešifrirao "Trumpov kod". Kako je došlo do Trumpova grenlandskog obrata nakon kojega je cijeli svijet odahnuo? Barem nakratko, do neke nove Trumpove eskapade. Nova zvijezda politike od jučer je lider NATO-a Mark Rutte. Odjednom ga se smatra "junakom Davosa", piše njemački Bild. Nizozemac se već istaknuo kao vješt Trumpov povjerenik – čak je jednom javno američkog predsjednika nazvao "Daddy"( tatica). Između njih dvojice razvio se neobično blizak odnos. Trump je rekao da mu je Rutte na kraju obećao sve što je želio – s jednom ključnom iznimkom: posjedovanje Grenlanda. Navodno je dogovoreno proširenje američke vojne prisutnosti na Grenlandu, posebno s obzirom na planiranu izgradnju sustava raketne obrane "Zlatna kupola", vrijednog 175 milijardi dolara. Washington bi čak mogao dobiti suverenitet nad određenim vojnim zonama, izvijestio je Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ciparski model trebao bi poslužiti kao presedan: tamo zračne baze Akrotiri i Dhekelia ostaju dio britanskog teritorija.Dogovorena je i kontrola ulaganja – vađenje rudnoga blaga na Grenlandu. Cilj je držati Kinu i Rusiju na distanci, i ekonomski i strateški. Zauzvrat je Trump odustao od svog zahtjeva za formalnom aneksijom otoka koji je pod danskom kontrolom. "Rutteov pametni mamac: Trump ne bi trebao posjedovati Grenland da bi ga kontrolirao", piše Bild.Trump je došao u Davos čvrsto uvjeren da je Europa slaba – i da će na kraju popustiti. To je za Bild rekao bivši Trumpov savjetnik John Bolton. Ali na kraju, kada je vidio europsko zajedništvo i odlučnost te Rutteovu pragmatičnost, Trump je odustao od svojih maksimalističkih zahtjeva. I to je omogućilo Trumpov kopernikanski zaokret oko Grenlanda u Davosu.

„Na temelju vrlo produktivnog sastanka koji sam imao s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom, uspostavili smo okvir za budući sporazum u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Ovo rješenje, ako se ostvari, bit će veliko postignuće za Sjedinjene Države i sve države članice NATO-a. Na temelju ovog razumijevanja, neću uvesti tarife koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače. Trenutačno su u tijeku dodatni razgovori o projektu 'Zlatna kupola', posebno o Grenlandu. Daljnje informacije bit će dostupne kako ti razgovori budu napredovali. Potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i druge osobe, prema potrebi, bit će odgovorne za pregovore, a izravno će odgovarati meni. Hvala vam na pažnji po ovom pitanju", objavio je nakon razgovora s Rutteom Trump na svojoj mreži TruthSocial i smirio cijeli svijet.