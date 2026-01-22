General upozorava na ruski 'test' NATO-a: 'Moguća je kratka okupacija jednog otoka'

Zapovjednik švedskih oružanih snaga, general Michael Claesson, predstavio je na Švedskoj sigurnosnoj konferenciji u Sälenu hipotetski scenarij u kojem bi ruske snage mogle privremeno zauzeti jedan od otoka u švedskom Sjevernom arhipelagu kako bi eskalirale napetosti u Baltičkom moru i testirale odlučnost NATO-a. Prema izvješću portala The Baltic Sentinel, Claesson je naglasio da bi takva akcija bila ograničena i kratkotrajna, a ne usmjerena na dugoročnu okupaciju teritorija. Umjesto toga, cilj bi bio politički i strateški. "Obrazloženje takvog poteza moglo bi uključivati političke poruke, poput predstavljanja akcije kao nužne za zaštitu pomorskog prometa ili osiguranje 'slobode plovidbe' u Baltičkom moru", rekao je Claesson.

Dodao je da je scenarij isključivo spekulativan, a ne izravno upozorenje na nadolazeću prijetnju, te da cilj takve operacije vjerojatno nije održavanje teritorijalne kontrole, već testiranje NATO-ovog odgovora, piše United24media. "Radi se o testiranju brzine i jedinstva saveza, posebno njegove sposobnosti brzog i kolektivnog djelovanja prema Članku 5., klauzuli saveza o međusobnoj obrani", pojasnio je general.

Claesson je istaknuo rizike taktika "sive zone" i hibridnih metoda. "Iako je izravan rat između Rusije i NATO-a malo vjerojatan jer Rusija shvaća da bi se suočila s porazom u konvencionalnom vojnom sukobu, vjerojatniji smjer djelovanja je postupna eskalacija hibridnim taktikama. Ove taktike su osmišljene kako bi ostale ispod praga otvorenog ratovanja, a istovremeno postigle strateške učinke", kazao je.

Naglasio je da bi protivnici mogli iskoristiti neizvjesnost, pravnu dvosmislenost i političko oklijevanje. "Ako NATO ne uspije odlučno odgovoriti na ograničeni upad, to bi moglo poslati signal i pojedinačnim državama članicama i savezu u cjelini da NATO-u nedostaje kapaciteta ili jedinstva za djelovanje", dodao je. Privremena okupacija malog područja, poput otoka u baltičkoj regiji, bila bi u skladu s ovom strategijom, dodao je Claesson: "Takva akcija mogla bi poslužiti kao 'simbolička demonstracija sile', nakon čega bi uslijedilo razdoblje čekanja kako bi se promatrao odgovor NATO-a."

Zbog rastućih napetosti u regiji, švedske i finske vlasti već duže upozoravaju na sustavne smetnje GPS signalima u Baltičkom moru, koje pripisuju ruskim snagama. Zbog toga se sve više civilnih brodova i zrakoplova okreće starim, nesatelitskim navigacijskim sustavima. Istovremeno, NATO se priprema za velike vježbe Steadfast Dart-2026, kojima će se testirati brzo raspoređivanje i kretanje snaga za reakciju. Prema njemačkom Bundeswehru, vježbe će se održati od siječnja do ožujka 2026. godine, prvenstveno u Njemačkoj, Turskoj, Italiji i Španjolskoj. Sudjelovat će oko 10.000 vojnika iz Italije, Grčke, Njemačke, Češke, Španjolske, Litve, Bugarske i Turske, uz dodatnu potporu Francuske, Belgije i Ujedinjenog Kraljevstva.