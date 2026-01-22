Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 70
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROVOKACIJE NA BALTIKU

General upozorava na ruski 'test' NATO-a: 'Moguća je kratka okupacija jednog otoka'

Rusija
Foto: Reuters/PIXSELL
1/6
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
22.01.2026.
u 09:55

Zbog rastućih napetosti u regiji, švedske i finske vlasti već duže upozoravaju na sustavne smetnje GPS signalima u Baltičkom moru, koje pripisuju ruskim snagama.

Zapovjednik švedskih oružanih snaga, general Michael Claesson, predstavio je na Švedskoj sigurnosnoj konferenciji u Sälenu hipotetski scenarij u kojem bi ruske snage mogle privremeno zauzeti jedan od otoka u švedskom Sjevernom arhipelagu kako bi eskalirale napetosti u Baltičkom moru i testirale odlučnost NATO-a. Prema izvješću portala The Baltic Sentinel, Claesson je naglasio da bi takva akcija bila ograničena i kratkotrajna, a ne usmjerena na dugoročnu okupaciju teritorija. Umjesto toga, cilj bi bio politički i strateški. "Obrazloženje takvog poteza moglo bi uključivati političke poruke, poput predstavljanja akcije kao nužne za zaštitu pomorskog prometa ili osiguranje 'slobode plovidbe' u Baltičkom moru", rekao je Claesson.

Dodao je da je scenarij isključivo spekulativan, a ne izravno upozorenje na nadolazeću prijetnju, te da cilj takve operacije vjerojatno nije održavanje teritorijalne kontrole, već testiranje NATO-ovog odgovora, piše United24media. "Radi se o testiranju brzine i jedinstva saveza, posebno njegove sposobnosti brzog i kolektivnog djelovanja prema Članku 5., klauzuli saveza o međusobnoj obrani", pojasnio je general.

Claesson je istaknuo rizike taktika "sive zone" i hibridnih metoda. "Iako je izravan rat između Rusije i NATO-a malo vjerojatan jer Rusija shvaća da bi se suočila s porazom u konvencionalnom vojnom sukobu, vjerojatniji smjer djelovanja je postupna eskalacija hibridnim taktikama. Ove taktike su osmišljene kako bi ostale ispod praga otvorenog ratovanja, a istovremeno postigle strateške učinke", kazao je. 

Naglasio je da bi protivnici mogli iskoristiti neizvjesnost, pravnu dvosmislenost i političko oklijevanje. "Ako NATO ne uspije odlučno odgovoriti na ograničeni upad, to bi moglo poslati signal i pojedinačnim državama članicama i savezu u cjelini da NATO-u nedostaje kapaciteta ili jedinstva za djelovanje", dodao je.  Privremena okupacija malog područja, poput otoka u baltičkoj regiji, bila bi u skladu s ovom strategijom, dodao je Claesson: "Takva akcija mogla bi poslužiti kao 'simbolička demonstracija sile', nakon čega bi uslijedilo razdoblje čekanja kako bi se promatrao odgovor NATO-a."

Zbog rastućih napetosti u regiji, švedske i finske vlasti već duže upozoravaju na sustavne smetnje GPS signalima u Baltičkom moru, koje pripisuju ruskim snagama. Zbog toga se sve više civilnih brodova i zrakoplova okreće starim, nesatelitskim navigacijskim sustavima. Istovremeno, NATO se priprema za velike vježbe Steadfast Dart-2026, kojima će se testirati brzo raspoređivanje i kretanje snaga za reakciju. Prema njemačkom Bundeswehru, vježbe će se održati od siječnja do ožujka 2026. godine, prvenstveno u Njemačkoj, Turskoj, Italiji i Španjolskoj. Sudjelovat će oko 10.000 vojnika iz Italije, Grčke, Njemačke, Češke, Španjolske, Litve, Bugarske i Turske, uz dodatnu potporu Francuske, Belgije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Zbog sukoba s Trumpom Macron vraća Rusiju u G8!
Ključne riječi
Švedska Vladimir Putin baltik

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar Navrdeda
Navrdeda
10:38 22.01.2026.

Jedna lijepa vijest: "Norveška upozorila građane da će u slučaju rata sa Rusijom konfiskovati privatnu imovinu " Vojni zvaničnici su rekli da je Norvežanima poslato oko 13.500 pisama sa upozorenjem da će određena imovina možda morati da bude oduzeta - - uključujući nekretnine, vozila, čamce i mašine, piše Dejli Mejl. 🤣🤣🤣🤣

CR
Crvenih
10:42 22.01.2026.

Nek mam pošalju jake snage Voljnih sa AP na čelu i svih 16 vojnika i nema beda (:

Avatar kozorog
kozorog
11:19 21.01.2026.

a što general kaže na sudar norveškog ratnog broda sa tankerom prije koju godinu, kad se vraćao sa nato vježbe, a posada bila mrtva pijana, nikog na mostu, tanker signalizirao, trubio, svijetlio, zvao na radio, bez reakcije norvežana... bio sudar, norvežani optužili ruse za ometanje gps signala, a kad se provela istraga, pojeo vuk magare, pijanci upravljali brodom. pijanci oba spola i svih rodova.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!