FOTO Lidija Bačić gori! Pokazala novo vatreno izdanje i zaludjela obožavatelje: 'Ljepoto'

Pjevačica Lidija Bačić na svom je Instagram profilu podijelila seriju od tri fotografije koje su u kratkom roku prikupile tisuće lajkova i komentara.
Foto: Instagram screenshot
Na slikama pjevačica pozira tijekom nastupa, odjevena u elegantnu i pripijenu crnu haljinu s čipkastim uzorkom koja je istaknula njezinu zavidnu figuru. Retro mikrofon i glamurozna pozornica s blještavim svjetlima upotpunili su dojam, a mnogi su pretpostavili da su fotografije nastale tijekom snimanja jednog od brojnih novogodišnjih televizijskih specijala, gdje je Lille bila jedna od glavnih zvijezda. 
Foto: Instagram screenshot
Ono što je posebno zaintrigiralo njezine pratitelje jest jednostavan opis objave. Pjevačica je napisala samo brojeve "jedan, dva, tri", potaknuvši time obožavatelje da glasaju za svoju omiljenu fotografiju. Komentari su se odmah počeli nizati, a pratitelji su je obasuli komplimentima. "Lille ljepoto", "Oči su ti top", samo su neke od pohvala. Jedan od kreativnijih obožavatelja dao je vlastito tumačenje brojeva, napisavši: "1. Lidija, 2. Bačić, 3. Muza", dodavši na portugalskom kako je ona vječni izvor inspiracije. Lavina pozitivnih reakcija još jednom je potvrdila njezin status jedne od najomiljenijih pjevačica u regiji, koja s publikom njeguje prisan odnos.
Foto: Instagram screenshot
Foto: Instagram
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Marko Juric/PIXSELL
Foto: Antonio Ahel
Foto: Antonio Ahel
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Sime Zelic /PIXSELL
