FOTO Lidija Bačić gori! Pokazala novo vatreno izdanje i zaludjela obožavatelje: 'Ljepoto'

Na slikama pjevačica pozira tijekom nastupa, odjevena u elegantnu i pripijenu crnu haljinu s čipkastim uzorkom koja je istaknula njezinu zavidnu figuru. Retro mikrofon i glamurozna pozornica s blještavim svjetlima upotpunili su dojam, a mnogi su pretpostavili da su fotografije nastale tijekom snimanja jednog od brojnih novogodišnjih televizijskih specijala, gdje je Lille bila jedna od glavnih zvijezda.
Ono što je posebno zaintrigiralo njezine pratitelje jest jednostavan opis objave. Pjevačica je napisala samo brojeve "jedan, dva, tri", potaknuvši time obožavatelje da glasaju za svoju omiljenu fotografiju. Komentari su se odmah počeli nizati, a pratitelji su je obasuli komplimentima. "Lille ljepoto", "Oči su ti top", samo su neke od pohvala. Jedan od kreativnijih obožavatelja dao je vlastito tumačenje brojeva, napisavši: "1. Lidija, 2. Bačić, 3. Muza", dodavši na portugalskom kako je ona vječni izvor inspiracije. Lavina pozitivnih reakcija još jednom je potvrdila njezin status jedne od najomiljenijih pjevačica u regiji, koja s publikom njeguje prisan odnos.