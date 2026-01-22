FOTO Evo koliko koštaju Macronove naočale koje su zaludile svijet: Oglasio se i proizvođač

Francuski predsjednik Emmanuel Macron postao je viralna zvijezda na društvenim mrežama zbog naočala koje je nosio na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Njegovo pojavljivanja odmah je odjeknulo u svim medijima i svi su se pitali zašto ih nosi. Na početku govora Macron je sam objasnio: "Molim vas, oprostite mi ružan izgled oka. To je, naravno, nešto potpuno bezopasno." Našalio se da je to "nenamjerna referenca na 'Eye of the Tiger'", aludirajući na poznati hit Survivora iz filma Rocky III. Glasnogovornik Elizejske palače potvrdio je da nosi naočale zbog fotosenzibilnosti (osjetljivosti na svjetlo) dok se manji problem s okom sam riješi. Prema brojnim medijima riječ je o subkonjunktivalnom krvarenju, puknuću sitne krvne žile u bjeloočnici, što izaziva crvenilo oka, ali je bezopasno, ne utječe na vid i obično nestane samo od sebe u za jedan do dv tjedna. Stanje je primijećeno još prošli tjedan na susretu s francuskim zračnim snagama. Može nastati od jakog kašljanja, kihanja, trljanja oka ili kod osoba s povišenim tlakom, prenosi Euronews.

Na društvenim mrežama reakcije su bile podijeljene. Neki su hvalili "Top Gun look", drugi su se šalili da izgleda "pola Top Gun, pola Joe Biden", ili da ga je Brigitte "opet ošamarila". Neki su povukli paralelu s Olafom Scholzom (koji je 2023. nosio flaster na oku nakon pada). Sve je komentirao i američki predsjednik Donald Trump pitanjem "Što se dovraga dogodilo?".

Dok se Joe Biden odlučio za Ray-Ban naočale, Macron je odabrao model puno bliži domu koji predstavlja francusku vještinu izrade. Maison Henry Jullien, povijesni luksuzni brend naočala osnovan 1921., potvrdio je da predsjednik nosi njihove Pacific S 01 Double Or Palladium naočale, kreirane 2017. godine. Dostupan u tri boje, sivoj, plavoj i smeđoj, model trenutno košta 659 eura. Nakon što se vijest počela širiti medijima i društvenim mrežama, web stranica proizvođača imala je prekide u radu zbog iznimnog prometa. Sjedište tvrtke u Lons-le-Saunieru, u regiji Jura, bilo je u talijanskom vlasništvu 2023. godine. Međutim, deset zaposlenika još uvijek radi u Francuskoj, gdje se dizajnira i proizvodi cijela kolekcija "udvostručeno zlato", rijetka tehnika spajanja zlata i osnovnog metala, za oko tisuću komada godišnje.

Stefano Fulchir, izvršni direktor Henryja Julliena, rekao je za Euronews da je francusko predsjedništvo kontaktiralo tvrtku 2024. godine. Prije narudžbe održao je "jednosatni intervju" kako bi uvjerili da su naočaale doista "100% francuske". "Konačno smo ga prvi put vidjeli kako ih nosi", rekao je Fulchir, misleći na Macronov nastup u Davosu.

Neki mediji su otišli i korak dalje. Daily Mail je pak kontaktiraao konzultanta oftalmologa iz Hovea i osnivač tvrtke Blue Fin Vision na Harley Streetu, Mfazoa Hovea. U razgovoru za Daily Mail potvrdio je da fotografije pokazuju klasično subkonjunktivalno krvarenje. "To nastaje kada pukne sićušna krvna žila na površini oka", objasnio je Hove. "Krv se širi ispod prozirne membrane (konjunktive) na bjeloočnici, što daje dramatičan jarko crveni izgled na bijeloj pozadini. Izgleda dramatično, ali medicinski je obično vrlo blago", kazao je.

Prema Hoveu, stanje se najčešće događa spontano. Mnogi se probude ujutro, pogledaju u ogledalo i primijete ga bez ikakvog uzroka, boli ili oštećenja vida. Mogući okidači su jako kihanje, kašljanje, trljanje oka, visoki krvni tlak ili lijekovi za razrjeđivanje krvi poput varfarina. Trauma, poput šamara ili udarca u lice, također može uzrokovati krvarenje, ali u tim slučajevima obično postoje i modrice na kapku ili okolnoj koži. "Izolirano krvarenje na bjeloočnici bez modrice znatno smanjuje vjerojatnost ozljede", naglasio je Hove. U većini slučajeva, dodaje oftalmolog, dovoljno je samo provjeriti krvni tlak, a stanje prolazi samo od sebe za sedam do deset dana, ponekad i malo duže. "Ponekad se crvenilo može proširiti tako da veći dio oka izgleda crveno prije nego što se poboljša. To može izgledati alarmantno, ali je i dalje bezopasno", objasnio je.

Hove je isključio i zarazne uzroke. "Virusni konjunktivitis, poput adenovirusnog, vrlo je zarazan, bolan, uz suzenje, često zahvaća oba oka i može trajati četiri do šest tjedana", rekao je. "Kod Macrona nema iscjedka, iritacije ili simptoma prehlade, pa to sigurno nije konjunktivitis. Bakterijski konjunktivitis proizvodi žuti, ljepljivi iscjedak – ništa od toga ovdje ne odgovara", dodao je.