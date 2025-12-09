Hit europske sezone planira iznenaditi hrvatskog prvaka: 'Vjerujemo da ćemo pobijediti, imamo plan'

Ogled petog kola Konferencijske lige igra se u četvrtak s početkom u 21 sat, a Celje taj susret dočekuje na trećem mjestu ljestvice. Celje je dosad ostvarilo tri pobjede uz jedan poraz, dok je Rijeka dosta niže na ljestvici, na 24. mjestu. Hrvatski prvak je dosad jednom pobijedio, dva puta remizirao i jednom izgubio.

„Nije uopće važno tko je favorit u tom susretu. U Rijeku dolazimo pobijediti i vjerujemo u osvajanje tri boda. Glavni plan je na minimum svesti broj pogrešaka“, rekao je trener Celja Riera čiji je jedan od glavnih aduta hrvatski napadač Franko Kovačević.

„Igrat ćemo bez Hrke i Karničnika koji su nam vrlo važni igrači, ali znam da ću pronaći kvalitetne zamjene za njih. Za svaku utakmicu imamo pripremljen plan kako se ponašati na terenu i na nama je da se držimo tog dogovora. Rijeka ima različite taktičke formacije i bit će, također, jako važno da se tijekom samog susreta prilagodimo i mijenjamo se. To je moj dio posla. Treći smo na ljestvici, ali o tome uopće ne razmišljamo, niti mislimo da smo bilo što osigurali. Dvoboj počinje s 0-0, samo nas interesira tih 90 minuta i da kraj dočekamo kao pobjednici“, zaključio je Riera.