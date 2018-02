Hajdukovac s najviše pobjeda u Maksimiru poslao upozorenje Dinamu!

Neizbježno, uoči svakog derbija Dinama i Hajduka Srđana Andrića (38) dočeka isto pitanje: “Koji vam je najdraži od vaših 29 sudara s plavima u svim natjecanjima?”.

– Uvijek oni u kojima smo pobijedili – smije se legendarni Hajdukov Dubrovčanin, neprocjenjivo vrijedni vezni igrač s čak deset godina staža (1999.-2004., 2007.-2012.) u bijelom dresu i dodaje:

– Otkrili su mi da sam jedini Hajdukov igrač koji je u Maksimiru slavio čak tri puta, od ukupno pet Hajdukovih pobjeda. Možda mi je najdraža bila ona prva, iz 2001. godine, kada sam kao mlad igrač presudio derbi u Maksimiru šutem iz slobodnog udarca, a lopta se odbila od nekoga (Boštjana Cesara, nap. a.), promijenila smjer i odsjela u mreži. Rado se sjetim i derbija iz 2008. godine, kada sam kod trenera Vučevića prvi put u karijeri igrao stopera.

Srđan Andrić razišao se s Hajdukom 2016., nakon što je dvije i pol godine obnašao funkciju voditelja škole nogometa. Danas je daleko od nogometa, rekreativno igra tenis, živi u Dubrovniku, Splitu i Rijeci, odakle mu je supruga i, kako kaže: “Imam dosta slobodnog vremena pa čuvam djecu, 2,5-godišnje blizanke”.

Doveo me Brbić

– Iako je odnos novoga Hajdukova Nadzornog odbora prema meni bio korektan i iako sam bio potpisao novi ugovor, nije mi se svidjelo što je nova garnitura gradila svoju poziciju na obračunavanju s onom prošlom, Brbićevom, koja je mene dovela. Stoga sam zatražio raskid ugovora – ističe Andrić.

Sviđa vam se kako danas posluje Hajduk, kako gledate na njegovu sportsku politiku?

– Daleko sam od kluba, nemam uvid u stanje pa mi nije zgodno to komentirati. Mogu samo kao navijač reći da mi je žao što Hajduk nije prvi – uzvraća Andrić.

Samo da ostane zdrav

Je li točno da ste bili angažirani u dovođenju Francka Ohandze u Hajduk?

– Ne, za to je najzaslužniji bio tadašnji sportski direktor Goran Vučević. Ja sam bio angažiran u dovođenju Tome Bašića, tada igrača Zagreba, na preporuku tadašnjeg izbornika selekcije do 19 godina Zorana Vulića. Čekali smo da Toma završi školu u Zagrebu pa smo ga tada doveli u Split. Ohandza je danas najbolji igrač Hajduka, a Bašić se dobro razvija. Za Ohandzu je ključno da ostane zdrav jer, kada je takav, nema te obrane koja je u stanju zaustaviti njega i ostale iz Hajdukova napada. Dugo Hajduk nije imao takvu napadačku moć, i to mi se u Hajdukovoj igri najviše sviđa. Ako se jednoga dana dogodi da Ohandza dobije inozemnu ponudu, utoliko još bolje, jer u Hajduk je došao besplatno, kao slobodan igrač – ističe Andrić.

Koliko je Hajduku uopće važan nedjeljni derbi? I koliko je Dinamo u ovom trenutku jači od Hajduka?

– Hajdukov je bodovni zaostatak za Dinamom prevelik i to se više ne može dostići. Međutim, Hajduk je opet stekao naviku pobjeđivanja, što je odlično za sveukupno ozračje oko kluba, i naravno da je u tom smislu derbi i te kako važan, i treneru i igračima. Nakon svake dobivene utakmice ugodnije je raditi, trenirati, pripremati se za dalje. U slučaju neuspjeha, lako se potone. U Hajdukovu je fokusu osvajanje Kupa pa i ovaj derbi treba promatrati kao pripremu za ostvarivanje toga cilja – zaključio je Srđan Andrić, koji je posljednji derbi odigrao u ožujku 2012. godine kod trenera Krasimira Balakova i izgubio u Zagrebu 1:2.