Hajdukova nada mora donijeti veliku odluku: Nalazi se na popisu dvije reprezentacije

Pred mladim igračem Hajduka je velika odluka. Desni bek Hajduka, a ujedno i njihovo otkriće, Niko Sigur (19) dobio je dva reprezentativna poziva. Izbornik mlade hrvatske reprezentacije U-21, Dragan Skočić, uvrstio ga je na popis za nadolazeće Europsko prvenstvo, a Kanadski izbornik John Herdman poslao mu je pretpoziv za Gold Cup.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Europsko prvenstvo se igra u Rumunjskoj i Gruziji od 21. lipnja do 8. srpnja, a službeni popis bi Skočić trebao objaviti u ponedjeljak, no pozivi u klubove stižu nekoliko dana ranije. Gold Cup je natjecanje koje se igra u SAD-u i Kanadi od 24. lipnja do 16. srpnja.

GALERIJA Vodstvo Hajduka nazvalo Šibenčane zbog ružnog ponašanja Livaje

Sigur je za Hajduk debitirao u utakmici protiv Varaždina koja se 22. travnja igrala na Poljudu. Od tada je odigrao svih sedam utakmica u prvom sastavu Hajduka i oduševio trenera i navijače pa ni ne čudi da ga dvojica izbornika žele u svojoj reprezentaciji. Sigur je rođen u Kanadi u gradu Burnaby gdje je i odrastao, no oduvijek je isticao da je Hrvat.

VEZANI ČLANCI:

U Kanadi je igrao ulični nogomet, pet na pet, a onda je dobio poziv za probu u Radomlje, slovenskog prvoligaša koji ima partnerski odnos s Hajdukom. Zadovoljio je tamošnju struku i u ljeto prošle godine stigao na probu u Hajduk gdje se iskazao i u kratkom periodu izborio svoje mjesto u prvoj momčadi Hajduka.