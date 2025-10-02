Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
VAŽNA DONACIJA

Hajdukov i Dinamov dres jedan uz drugi u Hrvatskom športskom muzeju

Hrvatski športski muzej
Autor
Damir Mrvec
02.10.2025.
u 16:00

Otvaranjem stalnog postava Hrvatski športski muzej, u kojem se već nalaze stotine vrijednih predmeta iz povijesti domaćeg sporta, želi povezati prošlost i sadašnjost te, baš poput najvećeg hrvatskog derbija Dinama i Hajduka, privući navijače, sportaše i zaljubljenike u nogomet i sport.

Na dan 3. listopada 1971. godine, Ivica Šurjak debitirao je za Hajduk protiv Partizana na Starom placu i već u prvoj utakmici zabio pogodak za pobjedu 2:1. Upravo taj bijeli dres, jedini koji je sačuvao iz bogate karijere, Šurjak je sada darovao Hrvatskom športskom muzeju. „Taj dres mi puno znači jer je to bila prva utakmica i odmah prvi gol za Hajduka. Ujedno je to i jedini dres koji sam uspio sačuvati od svih koje sam nosio pa mi je stvarno draga uspomena. Drago mi je da će ga sada vidjeti i javnost, mislim da je to ‘lipa’ gesta“, rekao je Šurjak, koji je već u prvoj seniorskoj sezoni s Hajdukom osvojio Kup Jugoslavije.

Utakmica je podigrana pred 15 000 gledatelja, a pored Šurjaka pogodak za Hajduk postigao je Hlevnjak dok je strijelac za goste bio Vukotić. 

Hajduk je igrao u sastavu: Sirković, Đoni, Boljat, Buljan, Holcer, Peruzović, Bošković (Mužinić), Hlevnjak, Šurjak (Žutelija), Jovanić, Pavlica. 

Bilo je to sedmo kolo i tek druga pobjeda Hajduka koji se nakon te utakmice nalazio na 16. mjestu sa sa mo četiri osvojena boda. Večernji list je nakon utakmice donio izvještaj s naslovom - Mladi uzeli bodove.

Pogodak Šurjaka Večernji list ovako opisuje: Vilson Đoni sjurio se prema korneru, prevario trojicu igrača Partizana  zavnruo do omladinskgo reprezentativca Jugoslavije Šurjaka koji je znalački postigao pogodak.  

Dres iz njegova debija, požutio od vremena i s izblijedjelim grbom, sada će stajati tik uz raritetni Dinamov dres iz šampionske sezone 1981./82., onaj s brojem 5 kapetana Velimira Zajeca. Originalni primjerak s potpisom Zajeca muzeju je na posudbu ustupio najveći kolekcionar Dinamovih obilježja Krešimir Barić, vlasnik gotovo 600 dresova i brojnih memorabilija. „Predmet sam posudio da ljudi vide dres velikog Zeke i čovjeka koji je Dinamu dao sve. Muzej je vrh vrhova i dres će imati istaknuto mjesto“, poručio je Barić. Otvaranjem stalnog postava Hrvatski športski muzej, u kojem se već nalaze stotine vrijednih predmeta iz povijesti domaćeg sporta, želi povezati prošlost i sadašnjost te, baš poput najvećeg hrvatskog derbija Dinama i Hajduka, privući navijače, sportaše i zaljubljenike u nogomet i sport.
Ključne riječi
Dinamo Hajduk Velimir Zajec Ivica Šurjak Hrvatski športski muzej Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još