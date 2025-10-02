Hajdukov i Dinamov dres jedan uz drugi u Hrvatskom športskom muzeju

Na dan 3. listopada 1971. godine, Ivica Šurjak debitirao je za Hajduk protiv Partizana na Starom placu i već u prvoj utakmici zabio pogodak za pobjedu 2:1. Upravo taj bijeli dres, jedini koji je sačuvao iz bogate karijere, Šurjak je sada darovao Hrvatskom športskom muzeju. „Taj dres mi puno znači jer je to bila prva utakmica i odmah prvi gol za Hajduka. Ujedno je to i jedini dres koji sam uspio sačuvati od svih koje sam nosio pa mi je stvarno draga uspomena. Drago mi je da će ga sada vidjeti i javnost, mislim da je to ‘lipa’ gesta“, rekao je Šurjak, koji je već u prvoj seniorskoj sezoni s Hajdukom osvojio Kup Jugoslavije.

Utakmica je podigrana pred 15 000 gledatelja, a pored Šurjaka pogodak za Hajduk postigao je Hlevnjak dok je strijelac za goste bio Vukotić.

Hajduk je igrao u sastavu: Sirković, Đoni, Boljat, Buljan, Holcer, Peruzović, Bošković (Mužinić), Hlevnjak, Šurjak (Žutelija), Jovanić, Pavlica.

Bilo je to sedmo kolo i tek druga pobjeda Hajduka koji se nakon te utakmice nalazio na 16. mjestu sa sa mo četiri osvojena boda. Večernji list je nakon utakmice donio izvještaj s naslovom - Mladi uzeli bodove.

Pogodak Šurjaka Večernji list ovako opisuje: Vilson Đoni sjurio se prema korneru, prevario trojicu igrača Partizana zavnruo do omladinskgo reprezentativca Jugoslavije Šurjaka koji je znalački postigao pogodak.

Dres iz njegova debija, požutio od vremena i s izblijedjelim grbom, sada će stajati tik uz raritetni Dinamov dres iz šampionske sezone 1981./82., onaj s brojem 5 kapetana Velimira Zajeca. Originalni primjerak s potpisom Zajeca muzeju je na posudbu ustupio najveći kolekcionar Dinamovih obilježja Krešimir Barić, vlasnik gotovo 600 dresova i brojnih memorabilija. „Predmet sam posudio da ljudi vide dres velikog Zeke i čovjeka koji je Dinamu dao sve. Muzej je vrh vrhova i dres će imati istaknuto mjesto“, poručio je Barić. Otvaranjem stalnog postava Hrvatski športski muzej, u kojem se već nalaze stotine vrijednih predmeta iz povijesti domaćeg sporta, želi povezati prošlost i sadašnjost te, baš poput najvećeg hrvatskog derbija Dinama i Hajduka, privući navijače, sportaše i zaljubljenike u nogomet i sport.