Otvoreno pismo Tomaševiću: 10.000 roditelja zahtijeva alternativu programu Grada Zagreba

Udruga Glas roditelja za djecu (GROZD) predstavila je u četvrtak ispred zgrade Gradske uprave u Zagrebu otvoreno pismo gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću koje je potpisalo 10.000 roditelja i građana, tražeći da se u škole uvede i njihov program zdravstvenog odgoja.

"Pozivamo gradonačelnika da, uz program izrađen od strane njegovih stručnjaka, u škole uključi i naš program, koji je svojedobno ocijenjen najboljim na natječaju Ministarstva obrazovanja i koji je u eksperimentalnoj provedbi birala većina roditelja", rekla je na konferenciji za novinare predsjednica udruge GROZD Kristina Pavlović.

Reakcija je to na rujansku najavu Grada Zagreba da će za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole uvesti izvannastavni predmet zdravstvenog odgoja i obrazovanja, s naglaskom na ovisnosti, mentalno i reproduktivno zdravlje. Kurikulum bi trebao uključivati teme zdravih stilova života, prevenciju pretjeranog korištenja mobitela, kockanja, pušenja i drugih oblika ovisnosti, a predviđeno je i da učenici sami biraju program, na isti način kao i građanski odgoj.

Pavlović je istaknula da roditelji trebaju imati pravo izbora između različitih programa zdravstvenog odgoja, u skladu s vlastitim vrijednostima i svjetonazorom. Pojasnila je da u odgovoru koji su dobili iz Gradskog ureda za obrazovanje nema ni spomena o programu udruge GROZD, niti o bilo kakvoj mogućnosti odabira drugačijeg pristupa u školama.

Voditelj udruge Glas roditelja za djecu Ladislav Ilčić naglasio je da u pluralnom društvu ne bi smjelo biti nametanja jedne ideologije.

"A ako se bojite da će u konačnici većina, primjerice 90 posto roditelja, birati naš program, a samo 10 posto vaš, kao što se dogodilo prije 15 godina, onda vam nemam što drugo reći nego da se opravdano bojite. Velik dio hrvatskog naroda danas već vidi i razumije kamo vodi LGBT agenda i promocija rodne ideologije", poručio je Ilčić.