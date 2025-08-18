Hajduk se oglasio nakon incidenta koji je zgrozio Hrvatsku i osudio Torcidu: 'Nisu u hajdučkom duhu'

Hajduk je nedavno ispao iz Europe od albanskog Dinamo Cityja, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo navijača. Na susretu protiv Belupa Torcida je prvih 20 minuta bojkotirala navijanje, a potom je na sjeveru stadiona osvanula poruka usmjerena protiv igrača.

Kada su se po završetku dvoboja nogometaši približili navijačima kako bi ih pozdravili, prema terenu su počele letjeti baklje pa su morali pobjeći, dok su uvrede nastavile pljuštati s tribina. Hajduk se dan nakon incidenta službeno očitovao o šokantnim događajima:

FOTO Navijači Hajduka bakljama gađali igrače! Prizori s Poljuda zgrozili Hrvatsku

"Svjesni smo da je posljednji rezultatski neuspjeh u Europi izazvao negativne reakcije koje potpuno razumijemo i prihvaćamo, ali isto tako osuđujemo bilo kakve oblike ponašanja koji nisu u sportskom i hajdučkom duhu te koji mogu ugroziti sigurnost igrača i navijača na stadionu, ali i izvan njega.

Jasno i nedvosmisleno pozivamo na razum, odnosno na suzdržanost od bilo kakvih oblika ponašanja koji mogu nanijeti još veću i nepopravljivu reputacijsku štetu našem Klubu.

Nadamo se da podrška naših navijača neće izostati u budućnosti, a mi ćemo kao Klub raditi na tome da opravdamo njihovo povjerenje, kroz zalaganje, trud i predanost dresu Hajduka."