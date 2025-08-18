Torcida je iznad Hajduka, a čelnici kluba 'mudro' šute dok igrači spašavaju glave

Vrlo dobra igra Hajduka i uvjerljiva 3:0 nedjeljna pobjeda protiv Slaven Belupa pala je u drugi plan zbog skandaloznog ponašanja Torcide. Podsjetimo, najžešći navijači Hajduka prvo su cijelu utakmicu gnjusno vrijeđali svoje igrače, a onda su ih na kraju utakmice zasuli bakljama. I to s očitom namjerom, pošto su ih prvo pozvali na "raport", a onda simultano zasuli s 50 baklji. Torcida je tako pokazala stav o ispadanju protiv Dinamo Cityja. Malo je nedostajalo da baklje pogode igrače, snimke pokazuju koliko su baklje proletjele blizu Livajine glave, ali i još nekih njegovih suigrača. a onda je tijekom dana izašal i snimka kako navijači gnjusno vrijeđaju Anthonyja Kalika u jednom splitskom kafiću.

Nema tog poraza i rezultatskog posrtaja koji bi mogao opravdati takav bijes navijača, no ono što još više šokira je izostanak reakcije službenog Hajduka. Nije li bilo logično da predsjednik Ivan Bilić, ako ništa drugo barem deklarativno, odmah nakon utakmice ili jutro poslije osudi reakciju Torcide i tako pošalje poruku najžešćim navijačima. Nažalost, reakcija je izostala, Bilić i ostali čelnici tako su pokazali da su im navijači bitniji i od zdravstvene ugroze igrača.

Ili je možda Bilić jednostavno naučio na primjeru svog prethodnika Lukše Jakobušića. Naime, Jakobušić je 4. travnja prošle godine osudio divljanje Torcide nakon polufinalne utakmice kupa protiv Dinama, a vrlo brzo nakon toga postao je bivši!

"Osjećam sramotu, ovo nije Hajduk. Tako se ne voli klub. Tužan sam, razočaran, bijesan, sve što može biti jedan čovjek koji voli Hajduk. Prije tri i pol godine rekli smo da želimo moćni, jaki i gospodski Hajduk, a ovo nije takav Hajduk", govorio je Jakobušić ispred sjeverne tribine podno koje je bilo naslagano na stotine potrganih stolica.

Taj istup Torcida je Jakobušiću jako zamjerila, a samo pet dana kasnije Nadzorni odbor smijenio je Jakobušića.

Njegov nasljednik zato u godinu i par mjeseci mandati šuti kada je Torcida u pitanju, ne reagira niti na brojne bakljade koje klub redovito plaća, ne reagira niti na ustašluk na tribinama, a nije reagirao niti na prekjučerašnje skandalozno gađanje igrača bakljama. Očito se Bilić pomirio s time da je Torcida trenutačno jača i od samoga kluba. Iako, mogao bi malo poslušati i puls ostalih tribina, koje su glasnim zvižducima osudile napada Torcide.