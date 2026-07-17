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UDARIO PO BAMBI

Tonći Kukoč bio je iznimno kritičan prema igri Hajduka u Slovačkoj: 'Da je nadoknada bila dulja, ponovila bi se Albanija'

Split: 14. kolo MAXtv 1. HNL, NK Hajduk - NK Varaždin
Tino Juric/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 12:59

Pogledajte kretnju i reakciju Bambe kod drugog gola Žiline. Kasni za svojim igračem i onda ga alibi napada te pušta da uđe u sredinu kao da je na terminu

Nogometaši Hajduka plasirali su se u drugo pretkolo Konferencijske lige nakon što su s ukupnih 3:2 bili bolji od slovačke Žiline. Nakon pobjede 2:0 na Poljudu u kojoj su djelovali sjajno, pružili su prilično blijedu partiju na gostovanju i izgubili s 2:1. Poveli su golom Van Hoorenbeecka, a kasnije je domaćin preokrenuo golovima Roginića i autogolom Melnjaka.

Nakon utakmice ponovno su se slile salve kritika prema treneru Hajduka Gonzalu Garciji, a posebno je oštar bio bivši igrač bijelih Tonći Kukoč Petraello.

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- Pogledajte kretnju i reakciju Bambe kod drugog gola Žiline. Kasni za svojim igračem i onda ga alibi napada te pušta da uđe u sredinu kao da je na terminu. Čovjek je ušao u igru u 75. minuti. Ako u 15 minuta nemaš snage i energije ispratiti svog igrača, o čemu dalje imamo pričati? - započeo je svoj osvrt na društvenim mrežama.

Nastavio je s kritikama prema Bambi za kojeg je rekao kako u ozbiljnim utakmicama ne izgleda kao da pripada na teren i da i u Prvoj NL igra oko 50 krilnih igrača boljih od njega. Dodao je i kako treba razmotriti činjenicu da je Bamba u igru ušao prije Marka Livaje.

Za kraj je jučerašnju utakmicu usporedio s prošlogodišnjim porazom bijelih od Dinamo Cityja u Tirani. "Hvala Bogu da nadoknada nije bila deset minuta jer bi se ponovila Albanija."
Ključne riječi
Tonći Kukoč Žilina Hajduk

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