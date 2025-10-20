Hajduk i Dinamo kreću po jednog od najboljih veznjaka lige? Interesa ne nedostaje

Fabijan Krivak postigao je več tri pogotka za Lokomotivu ove sezone u HNL-u, a stigao je i jednom asistirati. 20-godišnji veznjak, kojem se zapravo ne zna prava pozicija jer se jednako dobro snalazi i na krilu, pokazao je ove sezone kako mu lom ligamenata prošle sezone nije zaustavio razvoj te kako je i dalje jedan od najperspektivnijih igrača HNL-a.

Dobro je dokumentirana situacija u kojoj je pred kraj ljetnog prijelaznog roka praktički već bio predstavljen kao posljednje pojačanje Dinama samo da bi u posljednji trenutak to propalo. Sada je za njega zainteresiran i drugi najveći hrvatski klub Hajduk koji bi ga želio dovesti već ove zime.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Krivak je ušao u posljednju godinu ugovora s Lokomotivom što znači da bi ga klub morao prodati ove zime želi li zaraditi na njemu jer sljedećg ljeta može ga napustiti besplatno, ne produži li ugovor (što nije nemoguće). S obzirom na sve bolje igre, interes Dinama zasigurno ne jenjava, a postoji zanimanje i klubova iz inozemstva.

Lokomotiva bi kao odštetu sigurno tražila 750 tisuća eura na koliko je igrača procijenio Transfermarkt te određeni postotak od sljedeće prodaje. Nije nemoguće ni da Krivak produži ugovor s Lokomotivom budući da je jedan od ključnih igrača i nositelja igre što bi također pogodavalo njegovom razvoju.