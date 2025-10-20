Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
KREĆU LICITACIJE

Hajduk i Dinamo kreću po jednog od najboljih veznjaka lige? Interesa ne nedostaje

Vukovar i Lokomotiva sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
20.10.2025.
u 15:16

Krivak je ušao u posljednju godinu ugovora s Lokomotivom što znači da bi ga klub morao prodati ove zime želi li zaraditi na njemu jer sljedećg ljeta može ga napustiti besplatno

Fabijan Krivak postigao je več tri pogotka za Lokomotivu ove sezone u HNL-u, a stigao je i jednom asistirati. 20-godišnji veznjak, kojem se zapravo ne zna prava pozicija jer se jednako dobro snalazi i na krilu, pokazao je ove sezone kako mu lom ligamenata prošle sezone nije zaustavio razvoj te kako je i dalje jedan od najperspektivnijih igrača HNL-a.

Dobro je dokumentirana situacija u kojoj je pred kraj ljetnog prijelaznog roka praktički već bio predstavljen kao posljednje pojačanje Dinama samo da bi u posljednji trenutak to propalo. Sada je za njega zainteresiran i drugi najveći hrvatski klub Hajduk koji bi ga želio dovesti već ove zime.

Krivak je ušao u posljednju godinu ugovora s Lokomotivom što znači da bi ga klub morao prodati ove zime želi li zaraditi na njemu jer sljedećg ljeta može ga napustiti besplatno, ne produži li ugovor (što nije nemoguće). S obzirom na sve bolje igre, interes Dinama zasigurno ne jenjava, a postoji zanimanje i klubova iz inozemstva.

VEZANI ČLANCI: 

Lokomotiva bi kao odštetu sigurno tražila 750 tisuća eura na koliko je igrača procijenio Transfermarkt te određeni postotak od sljedeće prodaje. Nije nemoguće ni da Krivak produži ugovor s Lokomotivom budući da je jedan od ključnih igrača i nositelja igre što bi također pogodavalo njegovom razvoju.

Ključne riječi
Hajduk Dinamo Lokomotiva Fabijan Krivak

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
15:40 20.10.2025.

Das tri gola i ti si najtrazeniji veznjak lige..!? Polako.

EJ
ejStef
15:31 20.10.2025.

Ma je, baš, još jedan veznjak, a ima ih hrpa koje Kovačević ionako ne zna iskoristiti...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još