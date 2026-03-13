'BEZ OPUŠTANJA'

Dinamu se za utakmicu sa Slavenom vraća ključni igrač, Kovačević: 'Nećemo žuriti'

Zagreb: Mario Kovačević održao konferenciju za medije uoči utakmice protiv Slaven Belupa
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.03.2026.
u 16:23

Jako je dobro kad se pobijedi u derbiju, malo smo se i proveselili. No od utorka smo se počeli pripremati, svjesni da prvenstvo još nije gotovo

Nogometaše Dinama sutra od 17:15 očekuje utakmica 26. kola HNL-a protiv Slaven Belupa na Maksimiru. Bit će to prva utakmica za plave nakon prošlotjednog derbija u Splitu u kojem su slavili s 3:1 i stigli nadomak novog naslova prvaka. Trenutačno imaju deset bodova više od splitske momčadi, a do kraja prvenstva ostalo je 11 kola.

Trener plavih Mario Kovačević otkrio je kakva atmosfera vlada u momčadi nakon velike pobjede prošlog tjedna:

- Jako je dobro kad se pobijedi u derbiju, malo smo se i proveselili. No od utorka smo se počeli pripremati, svjesni da prvenstvo još nije gotovo. Da nema kartona, sve bi bilo idealno, ali nismo ni mogli očekivati da će svi igrati. Hoxha i Lisica treniraju s nama i bit će u kadru. Vratio se i Bennacer, no tek ćemo vidjeti koliko možemo na njega računati. Od juniora je s nama Šunta, dok će ostali igrati za svoju momčad - rekao je.

Dinamu se za ovu utakmicu vraća jedan od ključnih igrača, Ismael Bennacer. Alžirac nije nastupio od 25 siječnja i prve utakmice drugog dijela prvenstva protiiv Osijeka.

- Vidjet ćemo koliko ćemo moći računati na njega. Kontrolni pregled je pokazao da je sve u redu, ali imao je prehladu zadnjih dana. Nećemo žuriti s njegovim povratkom.

Bojite li se da bi se momčad mogla opustiti s obzirom na veliku bodovnu razliku?

- Uvijek postoji opasnost da se igrači opuste, ali oni su svjesni i preozbiljni te znaju da za opuštanje nema mjesta. Igramo protiv dobre momčadi koja je svima uzela bodove osim nama. Imaju iskusne igrače, cijenimo ih i sigurno se nećemo opustiti.

Osvrnuo se i na teške trenutke kroz koje je momčad prolazila ove sezone i na podršku koju je imao u tim trenucima:

- Bilo je teško očekivati da će sve uvijek biti idealno. Moram zahvaliti ljudima u klubu, koji su davali podršku stalno. Vidim da i novinari i mediji žele da je Dinamo bolji, ali znao sam da ćemo igrati dobro. Želja mi je da ovako nastavimo dalje. Znam da ova ekipa može još bolje.

