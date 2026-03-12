Hajduk i Dinamo žestoko kažnjeni zbog divljanja navijača na derbiju na Poljudu

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 25. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.
Hajduk - Dinamo (8. ožujka 2026.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 25.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 35.000 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 28.000 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 35.000 eura
Istra 1961 - Osijek (6. ožujka 2026.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura
Vukovar 1991 - Rijeka (8. ožujka 2026.)
Vukovar 1991
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura