Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ODLUKA HNS-A

Hajduk i Dinamo žestoko kažnjeni zbog divljanja navijača na derbiju na Poljudu

Split: Navijači na tribinama prate utakmicu Hajduk - Dinamo
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
12.03.2026.
u 17:55

Hajduk i Dinamo kažnjeni su s po 35 tisuća eura pa će tako u blagajnu HNS-a uplatiti 70 tisuća eura ukupno

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 25. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Hajduk - Dinamo (8. ožujka 2026.)

Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 25.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 35.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 28.000 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 35.000 eura

Istra 1961 - Osijek (6. ožujka 2026.)

Istra 1961

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura

Vukovar 1991 - Rijeka (8. ožujka 2026.)

Vukovar 1991

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura

Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 800 eura 
Ključne riječi
Hajduk Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!