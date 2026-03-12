Hajduk i Dinamo žestoko kažnjeni zbog divljanja navijača na derbiju na Poljudu

PREDSJEDNIK BIJELIH

Bilić otkrio gdje će Hajduk igrati dok se bude gradio novi stadion i koliko će koštati kamp

- Treba nam novi stadion, to je ključno. On je od krucijalne važnosti kako bi išli prema naprijed. Stadion bi uključivao i pomoćne terene. To su bile teme anketa. Ispitali smo 5243 pretplatnika. Baza su pretplatnici, sudjelovalo ih je pola od onih adresa na koje smo poslali upitnike.