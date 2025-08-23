Zvonimir Boban kandidirao se za novog predsjednika Dinama! Evo kada su izbori u Maksimiru

Aktualni predsjednik Uprave Dinama, Zvonimir Boban, predstavljen je kao nositelj izborne liste Dinamovo proljeće te kandidat za novog predsjednika GNK Dinamo na predstojećim izborima koji će se održati 13. rujna.

- Došao je i taj trenutak. Ponosni smo što možemo istaknuti Zvonimira Bobana, legendu Dinama koju ne treba predstavljati, kao nositelja izborne liste Dinamovog proljeća i našeg kandidata za novog Predsjednika Dinama na izborima 13. rujna! Prije večerašnje utakmice protiv Istre 1961, naši će skupštinari na štandovima na sjevernoj i ispod zapadne tribine prikupljati potpise podrške. Navratite do njih i podržite listu Dinamovo proljeće te Zvonimira Bobana kao kandidata za Predsjednika - potrebni su samo broj članske iskaznice i potpis! - napisalo je Dinamovo proljeće na Instagram profilu.

Velimir Zajec, dosadašnji predsjednik Dinama, objavio je da se neće kandidirati na idućim izborima i to prvima na kojima će članovi Dinama birati po načelu 'jedan član, jedan glas'. Zajec je to objavio nakon što je održana sjednica Skupštine Dinama na kojoj je usvojen novi i povijesni klupski Statut.