Varaždin rutinski pobijedio Vukovar i došao korak bliže Europi

Nakon više od mjesec dana nogometaši Varaždina ostvarili su novu pobjedu u HNL-u, svladavši na svom stadionu Vukovar 1991 s 2-0 (1-0) u prvoj utakmici 26. prvenstvenog kola.

Vodeći pogodak za Varaždin postigao je Luka Škaričić u 42. minuti, a za 2-0 strijelac je bio Aleksa Latković u 75. minuti.

Varaždin je desetom pobjedom u sezoni došao do 37 bodova i četvrtog mjesta, preskočivši Slaven Belupo koji ima 35 bodova i utakmicu manje. Vodeći Dinamo ima 57 bodova, deset više od drugoplasiranog Hajduka. Treća je Rijeka s 38 bodova. Vukovar 1991 je s 20 bodova na zadnjem mjestu. Tri boda više i utakmicu manje ima Osijek koji će u subotu ugostiti Goricu na Opus Areni.

Prvo poluvrijeme u Varaždinu prošlo je u blagoj prednosti gostiju kad je u pitanju posjed lopte, ali prilike i broj pokušaja da se ugrozi suparnika je bio na strani Varaždinaca. Oni su puno više prijetili vrataru Vukovara Denisu Pintolu, nego što su Vukovarci prijetili Josipu Siliću.

Pintol je na najozbiljnijem iskušenju bio u 39. i 40. minuti. Prvo je Jurić iz teškog kuta pucao pokraj gola, a onda je udarac Maglice obranio gostujući vratar.

No, u 42. minuti je iz prekida nadmudrena obrana gostiju. Udarac iz kuta izveo je Aleksa Latković, prema bližoj vratnici je utrčao Luka Škaričić i glavom neobranjivo preusmjerio loptu prema suprotnoj vratnici za vodstvo Varaždina.

U dodatku na kraju prvog poluvremena bilo je opasno u kaznenom prostoru Vukovara, ali je su svi pokušaji domaćih nogometaša završili u bloku.

U drugom poluvremenu je Varaždin prvi zaprijetio preko Latkovića u 62. minuti, ali je njegov udarac iz kaznenog prostora bio neprecizan. Potom ni Mamić nije bio precizan u 64. minuti, da bi Latković u 68. minuti pogodio samo vanjski dio mreže.

Gosti nisu pronašli način kako kazniti Varaždince za propuštene prilike pa je momčad Nikole Šafarića u 75. minuti udvostručila prednost. Gregor Sikošek je nakon duge akcije povratnom loptom i uz pomoć suparničkog braniča, uspio dodati Aleksi Latkoviću, koji je iz okreta svladao Pintola.

Pokušali su gosti doći do pogotka do kraja dvoboja, ali je Silić sačuvao mrežu Varaždina.

Utakmicu je sudio Ivan Vukančić iz Benkovca.