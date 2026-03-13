Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GLASNI URLICI

VIDEO Strašna ozljeda igrača Vukovara: Vikao je i valjao se od boli, iznesen je na nosilima

Varaždin: NK Varaždin i HNK Vukovar 1991 sastali se u 26. kolu Prve HNL
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
13.03.2026.
u 20:32

Na terenu mu je ukazana liječnička pomoć, a na kraju je na nosilima iznešen s terena

Nogometaši posljednjeplasiranog Vukovara poraženi su s 2:0 na gostovanju u Varaždinu u prvoj utakmici 26. kola HNL-a. Kao da nije bilo dovoljno loših vijesti za Vukovarce kojima je ovo treći poraz zaredom, čini se da je njihov standardni desni bek Kristijan Pavičić zadobio težu ozljedu.

U 50. minuti, Pavičić se našao u duelu s napadačem domaće momčadi, Crnogorcem Aleksom Latkovićem. Nije se činilo previše ozbiljno na prvu, no branič gostiju ostao je ležati te je glasno vikao od boli. Na terenu mu je ukazana liječnička pomoć, a na kraju je na nosilima iznešen s terena. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Umjesto Pavičića ušao je Šimun Butić. Čini se da je bek Vukovara zadobio ozljedu koljena, a jak je to udarac za njihovog trenera Silvija Čabraju budući da je Pavičić ove sezone upisao 24 nastupa za momčad Vukovara od čega 23 od prve minute.

Strijelci za pobjedu Varaždina bili su Luka Škaričić u 42. i asistent za prvi pogodak Latković u 75. minuti.
Ključne riječi
HNL ozljeda NK Varaždin Vukovar 1991.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!