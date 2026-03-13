VIDEO Strašna ozljeda igrača Vukovara: Vikao je i valjao se od boli, iznesen je na nosilima

Nogometaši posljednjeplasiranog Vukovara poraženi su s 2:0 na gostovanju u Varaždinu u prvoj utakmici 26. kola HNL-a. Kao da nije bilo dovoljno loših vijesti za Vukovarce kojima je ovo treći poraz zaredom, čini se da je njihov standardni desni bek Kristijan Pavičić zadobio težu ozljedu.

U 50. minuti, Pavičić se našao u duelu s napadačem domaće momčadi, Crnogorcem Aleksom Latkovićem. Nije se činilo previše ozbiljno na prvu, no branič gostiju ostao je ležati te je glasno vikao od boli. Na terenu mu je ukazana liječnička pomoć, a na kraju je na nosilima iznešen s terena. Tu situaciju možete pogledati OVDJE.

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili! Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Umjesto Pavičića ušao je Šimun Butić. Čini se da je bek Vukovara zadobio ozljedu koljena, a jak je to udarac za njihovog trenera Silvija Čabraju budući da je Pavičić ove sezone upisao 24 nastupa za momčad Vukovara od čega 23 od prve minute.

Strijelci za pobjedu Varaždina bili su Luka Škaričić u 42. i asistent za prvi pogodak Latković u 75. minuti.