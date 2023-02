Hajduk dobio žestoku kaznu zbog Torcidinog vrijeđanja Rijeke. Dinamo kažnjen zbog uvreda Antoliću

Disciplinski sudac HNS-a, Alan Klakočer, odredio je kazne splitskom Hajduku i zagrebačkom Dinamu jer su pripadnici Torcide odnosno Bad blue boysa s tribina slali uvredljive poruke. Radi se o kaznama za 20. prvenstveno kolo, Hajduk je prošao puno gore nego Dinamo pa će opet morati uplatiti novce u blagajnu saveza.

- HNK Hajduk kažnjen je jedinstvenom kaznom od 11.000 eura zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a, 5.700 eura) i diskriminirajućeg skandiranja (čl. 88. DP HNS-a, 5.900 eura) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. Domaća navijačka skupina Torcida, smještena na sjevernoj tribini stadiona, zapalila je od 27. do 30. minute dvije bljeskalice i petnaest baklji, od kojih je šest bačeno na prostor ispred iste tribine te od 69. do 71. minute zapalila oko trideset i pet baklji od kojih je oko trideset bačeno na prostor ispred iste tribine, a tri na teren za igru, zbog čega je došlo do prekida igre u trajanju od 60 sekundi. Torcida je od 17. do 19. minute uzvikivala: 'Šugava Rijeko, smrdljivi grade, pobit ću pola tvoje Armade, šugava Rijeko puna si Srba, ne brini Rijeko ima još vrba' - stoji u priopćenju.

Dinamo je dobio nešto blažu kaznu, a sankcioniran su zbog uvreda upućenih Krešimiru Antoliću.

- GNK Dinamo kažnjen je s 4.000 eura zbog diskriminirajućeg skandiranja (čl. 88. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Slaven Belupo - Dinamo. Gostujući navijači BBB, smješteni na gostujućem sektoru zapadne tribine, u 46. minuti skandirali su 'Antoliću, Cigane' - stiglo je objašnjenje iz HNS-a.