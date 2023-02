Livaji obranio penal za slavlje, u Hajduku ga nisu željeli: Skromnost Modrića i ekipe je neopisiva

S Nediljkom Labrovićem (23) razgovarali smo zadnji put kada je u dresu Šibenika slavio pobjedu nad Hajdukom. Povod novog razgovora bila je, naravno, nova pobjeda nad splitskom momčadi. Labrović je u trijumfu Rijeke na Poljudu, u prošlom kolu Supersport HNL-a, bio jedan od najzaslužnijih pojedinaca u momčadi Sergeja Jakirovića. U sudačkoj je nadoknadi obranio jedanaesterac Marku Livaji. Posebno emotivno je to proslavio, potpuno logično. Nije razmišljao o tome što je s druge strane bio Hajduk, klub u kojem su svojedobno procijenili da "nije taj". Nediljko nema negativnu emociju prema klubu koji ga je proglasio nedovoljno perspektivnim. Gard je to vrhunskog sportaša. Svjestan je da bi ga negativna emocija samo sputavala. Zato je vjerojatno i prečuo sve te argumente...

– Nisam znao da smo zadnji put razgovarali nakon pobjede nad Hajdukom. Sljedeći put ćemo opet neki intervju nakon nove pobjede nad Hajdukom... – smije se Labrović.

Ili možda Dinamom?

– Daj Bože...

Labrović već sada spada u kategoriju afirmiranih hrvatskih vratara, a zadnjih dana posebno uživa...

– Bilo je jako puno čestitki prvi dan nakon pobjede. Uživao sam, godi mi. Prvi dio sezone nije ih bilo baš previše. Zato mi je posebno drago što smo u ovaj drugi dio krenuli posebno dobro.

2.10.2022.., Rujevica, Rijeka - SuperSport Prva HNL, 11. kolo, Hnk Rijeka - Hnk Hajduk. Nediljko Labrovic Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Ima li neka posebno draga čestitka?

– Svaku cijenim jednako. Bilo bi nezahvalno izdvajati. Čestitali su mi ljudi od kojih sam to i očekivao, to je najvažnije. I dalje ima jako puno zahtjeva za dresove, pa i iz Sinja. Dobro je dok je tako – naglašava Labrović.

Prijateljima je drago

Bilo ih je sigurno dosta iz Cetinske krajine, Labrovićevih Glavica, iako je tamo jako puno navijača Hajduka.

– To su sve moji prijatelji iz djetinjstva, obitelj, rodbina. Čestitali su mi i ti navijači Hajduka.

Vjerojatno su vas svi pitali za taj jedanaesterac, odnosno o Livaji koji gotovo nikada ne griješi s bijele točke... Je li bilo nešto što ga je odalo u tom izvođenju udarca s bijele točke?

– Nije bilo ničega posebnog. Čista moja intuicija da se bacim udesno, pogodio sam.

05.02.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 20. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Slavlje igraca Rijeke nakon postignutog pogodka. Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Nakon vrlo neuvjerljivog prvog dijela Rijeka je sada živnula, najblaže rečeno?

– Definitivno, vidi se to po našim rezultatima, u tri gostovanja skupili smo sedam bodova, uz odličnu igru. Dosta mladih igrača pokazalo se u odličnom svjetlu, novi igrači dali su svoj doprinos, ponajprije ozračju, a potom i rezultatu. Drukčije smo organizirani, na dobrom smo putu.

Što je to donio Sergej Jakirović?

– Donio je disciplinu, rad i novu viziju. Sa svojim stožerom ima određene zahtjeve, koje ispunjavamo. Donio je pozitivnu energiju i stvorio savršeno okruženje za rad. Očito je to već sada urodilo plodom.

Kao i svako dijete iz Cetinske krajine, Labrović je bio među onima koji su sanjali nastup u dresu Hajduka. U omladinskoj školi kluba s Poljuda proveo je četiri godine, a dolje su procijenili da neće dovoljno narasti za moderne vratarske standarde. U samo godinu dana nakon odlaska iz omladinske škole Hajduka, "mali" Nediljko narastao je dvadesetak centimetara. Često je isticao kako mu je Vedran Runje jedan od uzora. Sa svojih 196 centimetara djeluje kao vratar idealnih proporcija. Na pravom je putu da napravi karijeru, moguće respektabilnu kao i njegov sugrađanin Vedran Runje.

– Možemo opet govoriti što bi bilo da sam ostao u Hajduku jer o tome sanja svako dijete iz moga kraja. No, drago mi je što sam odabrao svoj put i ne smatram da sam pogriješio. Za mene je to bio logičan slijed događaja. Sretan sam što sam na kraju odabrao Rijeku jer ovdje proživljavam najljepše trenutke u dosadašnjoj karijeri. Okruženje je idealno – kaže Labrović.

05.02.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 20. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Photo: Milan Sabic/PIXSELL Foto: Milan Sabic/PIXSELL

A da je odabrao dobar put, sugerira i činjenica da je u promišljanjima izbornika Zlatka Dalića.

– Kada prvi put dođeš u to društvo, među veličine kakve su Modrić, Kovačič, Brozović i svi ostali dečki, doživiš to kao nagradu za sav trud i rad koji si uložio. A to iskustvo treniranja u okruženju kakvo pruža naša reprezentacija ne može se ni s čim usporediti. Nevjerojatan je to poticaj za daljnji rad i novi poziv. Neopisivo je iskustvo vidjeti skromnost i zajedništvo te grupe vrhunskih profesionalaca i uspješnih sportaša. To mi je putokaz kako treba raditi u životu. A posebno sam bio fasciniran njihovom nogometnom vještinom. Tek kada uživo gledate i radite s takvim igračima, vidite o kakvoj je jednostavnosti, odnosno genijalnosti riječ – naglašava Labrović.

Forma mladog vratara Rijeke u uzlaznoj je putanji već dulje vrijeme. Osim predanog rada, ključne su i neke druge stvari.

– Tu bih istaknuo rad Gojka Mrčele. On je dugo godina trener vratara u Rijeci, uz njega je stasalo jako puno vratara. Stalno ispravljamo neke stvari. Naučio sam da se neke stvari moraju stalno ispravljati, čak i kada misliš da je sve u najboljem redu. Uvijek se možeš nadgraditi. Sviđa mi se ta filozofija u kojoj se ne zadovoljavam trenutačno postignutim, već puno stvari mora stalno biti na iznimnoj vratarskoj razini. Druga stvar koja je jako važna za visoku razinu forme svakako je stanje u klubu i tretman igrača na svakoj razini, od fizioterapeuta naviše. Samo u takvim uvjetima igrači svoj posao mogu obavljati maksimalno kvalitetno.

Što nastavak prvenstva može donijeti Rijeci?

– Ako je suditi po ulasku u drugi dio, nadam se da će nam donijeti puno dobrih stvari. Sve je na nama igračima. Ne smijemo se zadovoljavati s ovih nekoliko dobrih rezultata. Treba nam još puno više rada i zalaganja, samo tako može doći rezultat i uspinjanje na ljestvici. To očekujemo ovo proljeće.

26.02.2022.,Split-Utakmica 25. kola Hrvatski Telekom Prve lige izmedju HNK Hajduk i HNK Rijeka na Poljudu. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako gleda na konkurenciju u ligi u nastavku prvenstva?

Zapostavio čitanje

– S obzirom na našu poziciju, još je nezahvalno govoriti o konkurentima, Dinamu, Hajduku i ostalim momčadima iz gornjeg dijela ljestvice. Za nas je najvažnije da smo na dobrom putu. Nadam se da ćemo, uz uvjet da nastavimo prikupljati bodove, za mjesec-dva dana drukčije razgovarati s konkurencijom – samouvjeren je Labrović.

Dakle, ovim ritmom do borbe za Europu?

– Tako je. Dizati se iz utakmice u utakmicu i doći do gornjeg dijela ljestvice.

Nediljko Labrović nije jedini igrač u Rijeci iz Cetinskoga kraja...

– Je, tu je i Niko Janković. Drago mi je što je još jedan moj Sinjanin tu. Odličan je dečko, kvalitetna osoba i odličan igrač s velikom perspektivom. Pred njim je svijetla budućnost. Odabrao je pravi klub u kojem će napredovati.

Zadnji put kada smo razgovarali, Labrović je čitao Stiega Larssona, uz obećanje da će prijeći na ruske klasike?

– (smijeh) Moram priznati da sam nekoliko mjeseci malo izgubio naviku čitanja zbog obaveza na nogometnom terenu. No, obećavam da ću nastaviti, morat ću se ponovno aktivirati. Prebacio sam se na ozbiljniju literaturu, možda me malo dotukla. Nisam očekivao da je tako ozbiljna. Šalim se. Kupio sam nekoliko knjiga, vidjet ćemo kako ću napredovati – zaključio je Nediljko Labrović.